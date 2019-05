Hollandi jalgpallur sai Ajaxi poolfinaalmängu tõttu vallandamisteate

25-aastane Van der Laan, kes oli Telstari klubi ründaja, reisis eelmise nädala keskel Londonisse Ajaxi mängu vaatama.

"Ta ütles, et on haige, ja puudus meie treeningutelt neli päeva. Meie palvele, et ta külastaks meie klubi arsti, vastas ta, et läheb Inglismaal arsti juurde," teatas Telstari klubi spordidirektor Piet Buter Hollandi ajakirjandusele. "Päev hiljem väitis ta, et on palaviku tõttu voodirežiimil."

Jalgpallurile sai saatuslikuks, et ta jäi Tottenhami ja Ajaxi poolfinaalmängu otseülekande ajal kolmel korral teleekraanile. Klubi otsustas seejärel ründajaga lepingu lõpetada.

Ajax võitis avamängu 1:0. Korduskohtumine peetakse täna õhtul Amsterdamis.