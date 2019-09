Hispaania jalgpalliliit selgitas, miks Barcelona sai reeglite rikkumise eest vaid 300-eurose trahvi

Hispaania meister ostis Griezmanni juulikuus pärast seda, kui tema lepingus fikseeritud väljaostuklausel oli 1. juulil langenud 200 miljonilt eurolt 120-le miljonile.

Hispaania Jalgpalliliidu teatel rikkus aga Barcelona üleminekute reegleid, kuna pidas Griezmanniga läbirääkimisi juba märtsikuus, kui Atletico polnud selleks veel nõusolekut andnud. Atletico esindajate väitel peaks seetõttu Griezmanni üleminekusumma olema 200 miljonit.

Algselt kaalus alaliit Barcelonale ka tühjade tribüünide ees mängimise karistuse määramist, kuid lõpuks piirduti kõigest 300-eurose trahviga.

"Otsuse teinud jalgpalliliidu komitee mõistab, et kõigest 300-eurone trahv on sümboolse iseloomuga ning ei pane reegleid rikkunud klubi ega teisi samas olukorras olevaid klubisid reegleid järgima. Kuid see pole samas piisav põhjus, et komitee peaks valima teise karistuse - näiteks tühja staadioni ees mängimise -, sest selline karistus on mõeldud teistsuguste rikkumiste jaoks," selgitas RFEF oma leebet karistust.