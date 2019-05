Harry Kane usub, et on Liverpooliga finaaliks väljakul tagasi: taastumine läheb hästi

Terve tänavuse hooaja traumadega võidelnud Kane pole mänginud alates 9. aprillist, kui vigastas pahkluud.

Pärast Tottenhami eilset dramaatilist viiendal lisaminutil saavutatud 3:2 võitu Ajaxi üle sõnas Kane ajakirjanikele: "Taastumine läheb hästi. Sel nädalal alustasin jooksutreeningutega ja pean nüüd veel rohkem trennides rassima, et ülemusele oma mänguvalmidust tõestada."

Kane lisas, et käis eile pärast 0:2 kaotanud avapoolaega ka ise riietusruumis tiimikaaslasi motiveerimas. "Ütlesin, et neil on 45 minutit aega, et anda endast kõik. Mehed näitasid tõelist kirge ja võitlust, mida rohkem saab üldse oodata. Otsustav värav tuli viimasel minutil ja me suutsime selle ära oodata ning oleme finaalis," õhkas Kane, kes on tänavu löönud kõigi sarjade peale kokku 39 mänguga 24 väravat.

Tottenhami paremkaitsja Kieran Tripper nägi Kane`i motivatsioonikõnet pisut teise nurga alt. "Vaheajal tuli ta riietusruumi ja sõimas meid läbi, sest teadis, et oleme enamaks võimelised. Meie mõistsime seda samuti. Me tõesti tunneme Kane'i liidrioskustest puudust," rääkis Trippier.