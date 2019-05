Harry Kane lubas Meistrite liiga finaalis mängida: tunnen end suurepäraselt

25-aastane Kane vigastas vasaku jala hüppeliigest 9. aprillil Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Manchester City vastu ja pole sellest ajast alates ühtegi kohtumist pidanud.

"Tunnen end hästi. Siiani pole olnud ühtegi probleemi," sõnas Kane oma taastumise kohta, vahendab BBC Sport. "Eelmise nädala lõpus hakkasin koos meeskonnaga treenima. Sel nädalal on vaja vorm võimalikult teravaks saada."

Küsimusele, kas ta mängib finaalis kindlasti, vastas Kane: "See sõltub peatreenerist. Tema jälgib olukorda ja hindab, kas ma olen valmis, aga siiani on kõik hästi sujunud ja tunnen end suurepäraselt."

Peatreener Mauricio Pochettino kinnitas samuti, et Kane on paranenud, kuid lisas, et ei oska tema kaasalöömist veel kommenteerida. "Eks kõik sõltub finaali tulemusest. Kui Kane mängib ja võidame, kiidetakse mind suurepärase valiku eest, kui ta mängib ja me kaotame, öeldakse, et tegin suure vea," lausus argentiinlane.

Kuigi Kane jättis ka jaanuaris ja veebruaris kuus nädalat sama hüppeliigese vigastuse tõttu vahele, on ta sel hooajal löönud ikkagi kõigi sarjade peale kokku 24 väravat.

Tottenham kohtub 1. juunil Madridis Atletico kodustaadionil peetavas tugevaima eurosarja finaalis FC Liverpooliga.