Glasgow Celtic täna Lillekülas: Kuno Tehva teleülekande puudumisest ja kriitikat saanud piletihinnast

"Peame olema realistlikud. Celticule kodus kuus väravat lüüa oleks liiga palju arvata," tõdes ka Kalju president Kuno Tehva, et nõmmekate jaoks käib täna mäng rohkem au ja sõu peale.

Selle sõu eest tavamängust tunduvalt krõbedama hinnaga pileti küsimise pärast on Kalju siin-seal kõva kriitikat saanud. Kui Frankfurti Eintrachti heitlust FC Floraga võis Lillekülas vaadata lausa 5 euroga ja ukse pealt ostes 10 euroga, siis Kalju küsib staadionil kohapeal pääsme eest 35 eurot, eelmüügis kuni eelmise esmaspäevani küsiti 15, sealt edasi kuni tänaseni (kaasa arvatud) 20 eurot.

"Flora viieeurose mängu foonil on kritiseeritud, et meie pilet on kallis. Laulupeo pilet oli kolm korda kallim, mingid kontserdid on teinekord neli-viis korda kallimad. Ma ei tea, kas 15-20 eurot on kallis?" arutles Tehva. "Meie ei saanud seda odavamaks teha, sest selle mänguga kaasnevad ka suured kulud. Arvan, et see on Celticu vaatamiseks ja oma meeskonna toetamiseks õiglane hind."

Eilse seisuga oli endale pileti seotanud pea 5000 huvilist. "Kas tuleb viis, kuus, seitse või kaheksa tuhat, ma ei tea. Me ei mõtle selle peale. Usun, et tuleb piisavalt rahvast ning see atmosfäär saab olema suurepärane. 1500-kohaline otsatribüün on juba Kalju enda kogukonda ja fänne täiesti puupüsti täis - see juba tekitab väga kõva atmosfääri," lisas Tehva.

Et rahvas staadionile ära ei hajuks, avab Kalju piletimüügis sektoreid järk-järgu kaupa. "Kõik sektorid, mis on avatud, müüakse täiesti triiki täis. Ei ole nii, et paiskame kõik lahti ja publik hajub ära," põhjendas Tehva.

Telediil kukkus läbi