Gerard Pique: Liverpooli käest saadud kaotus põhjustab meile endiselt kannatusi

Barcelona võitis koduväljakul avamängu 3:0, kuid kaotas seejärel võõrsil 0:4. „Sellise kaotuse järel on olnud raske end emotsionaalselt kokku võtta. Sellist kaotust on keeruline unustada,“ tõdes Pique El Paisi vahendusel. „Peame siiski suutma end kokku võtta ja edasi liikuda.“

„Me ei tohi ennast lõputult piinata. Loomulikult oli see meie üks valusamaid kaotusi, kuid selline see sport on. See oli tõeline õudusunenägu ja kõige hullem on see, et sellised asjad võivad korduda. Peame siiski juhtunust õppima, kuna meie eesmärk on taaskord Meistrite liiga võitmine,“ lisas Pique.

Tänavuse hooaja Meistrite liiga finaalis mängivad Liverpool ja Tottenham.