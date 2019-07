FOTOD | Jürgen Henn: isegi kui edasipääsulootus on väike, peame selle väikse protsendi nimel endast kõik andma

Peatreener lisas veel, et kuigi homsest mängust tuleb ilmselt üks suur kannatamine ja palli järgi jooksmine, siis on meeskonnal loomulikult plaan valmis ka palliga tegutsemiseks ja nahkkera väravasse toimetamiseks.

"Olenemata sellest, kui tugev on vastane, üritame alati ka midagi palliga teha. Oleneb ka vastasest, palju seda teha lastakse. Aga kui vähegi lastakse, proovime oma käike ellu viia nii palju, kui õnnestub," sõnas ta.

” Ärevuse tase on väga madal. Ausalt! Enne Paide ja Levadia mängu on see tunduvalt suurem. Jürgen Henn

Henn ärevust ei tunne





Henn tunnistas, et kuigi ta annab endale aru, millise kaliibriga vastane homme Lilleküla murule tuleb, siis tavapärasest kõrgemat pulssi ta endal rohkem kui 24 tundi enne avavilet ei tähelda.

"Ärevuse tase on väga madal. Ausalt! Enne Paide ja Levadia mängu on see tunduvalt suurem. Ausõna! Skaalal ühest kümneni ütleksin ärevuse tasemeks "kaks-kolm". Räägitakse küll väga palju, et suur mäng, aga see ei tähenda, et me peaks meeksonnana kuidagi teistmoodi valmistuma. Meie jaoks, kes me asja sees oleme, on see samasugune mäng nagu iga teinegi. Peame usaldama neid asju, mis meid siiani on toonud," rääkis Henn.

Flora president Pelle Pohlak tunnistas täna Delfile, et ootab staadionile üle 6000 pealtvaataja. Ligi 5000 piletit oli müüdud juba eilseks.

” Ei ole nii, et Maardu vastu mängin 85 protsendiga ja Frankfurti vastu järsku sajaga - see oleks päris vale. Gert Kams

Kapten Kams rohkearvulisest publikust: "Kihvt muidugi, kui palju rahvast kaasa elab, aga minu jaoks ei ole vahet, kellega me mängime. Lähen alati väljakul endast maksimumi andma. Ei ole nii, et Maardu vastu mängin 85 protsendiga ja Frankfurti vastu järsku sajaga - see oleks päris vale. Iga mäng tuleb endast kõik väljakule jätta."

Peagi avaldame Jürgen Henni ja Gert Kamsiga ka videointervjuud!

Homne mäng Lilleküla staadionil algab kell 20. Otseülekande teeb ETV2. Piletid on saadaval Piletilevis ja mängupäeval kohepeal. Täna on pileti hind veel 5 eurot, homme ja koheapeal 10 eurot (õpilane/pensionär 5).