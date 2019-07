FOTOD | Frankfurdi peatreener: tean hästi Flora võtmemängijat Vassiljevit, tahtsin teda oma meeskonda

Küsimusele, kui palju ta kaks nädalat tagasi Florast ja Eesti jalgpallist üldse teadis, vastas 49-aastane austerlane: "Ranicki oli selle paari favoriit. Flora esimene koduvõit 2:0 oli väike üllatus. Aga kui me hiljem videosid nägime, saime aru, et tegu on väga hea taktikaga meeskonnaga. Viimased kaks nädalat oleme keskendunud vaid sellele mängule. Floral on väga noor meeskond, kellel on kaks-kolm võtmemängijat: üks neist on Eesti üks kuulsamaid mängijaid Konstantin Vassiljev, keda tean juba kümme aastat ja keda me väga oma meeskonda tahtsime. Usun, et homme tuleb raske mäng."

Hütter ütles, et Vassiljev käis ühe Austria klubi juures treenimas, mida tema toona juhendas, kuid ei täpsustanud, millisest klubist käib täpsemalt jutt. Tõenäoliselt pidas ta silmas Austria Bundesliga klubi Altachi Rheindorfi. 2009. aastal käisid kõlakad, et siis veel Sloveenias Lendava Nafta rivistuses mänginud 25-aastane Vassiljev on just Altachi soovide nimekirjas.

Alles kolm nädalat tagasi puhkuselt naasnud ja treeningutega alustanud Eintracht peab homme oma 2019/2020 hooaja esimese ametliku kohtumise. Šveitsis treeninglaagris viibides on viimase Bundesliga hooaja seitsmes meeskond mänginud kaks sõpruskohtumist sealsete Young Boysi ja Luzerni vastu. Esimesele kaotati 10. juulil 1:5, teist võideti 3:1.

"Meie seisund ei ole sada protsenti. Vajame selleks võistlusmänge. Kuid mul on tunne, et ettevalmistus on kulgenud hästi. Järgmine samm arengus saabki nüüd olema ametlike mängude pidamine. Peame oma mängu üles leidma, siis võime teha tulemuse," sõnas Hütter.