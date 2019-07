FOTOD | Flora president Pelle Pohlak suure mängu eel: meeskonna õhkkond on tavaline, ainult kontoris on rohkem sagimist

Tippmeeskondade külaskäigu puhul on tavaline, et Lillekülla saabub ka rohkem skaute. Arvata võib, et eelkõige Bundesliga meeskonna materjali hindama, aga hea esituse korral on võimalik ka floralastel kellelegi silma jääda. "Nendest, kes on meie tuttavad või kellega me koostööd teeme, mõned tulevad. Aga enamus skaute käivad mängudel niimoodi, et ei teatagi kellelegi," lisas Pohlak.

FC Flora peatreener Jürgen Henn annab täna pressikonverentsi kell 14. Õhtul kell 19 astuvad ajakirjanike ette külalised Saksamaalt. UEFA Euroopa liiga 2. eelringi esimene mäng saab avavile homme kell 20.