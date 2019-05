FOTOD | FC Barcelona fiasko tehti Hispaanias halastamatult maatasa

Ajaleht „Sport“ tegi kolmapäevasele lehele musta esikaane ning kirjutas sinna peale suurte kollaste tähtedega „Ajaloo suurim farss“.

Ajaleht „AS“ aga kirjutas esikaanel suurelt „Torm Anfieldil“. Mundo Deportivo esikaanel oli suurte tähtedega lihtsalt sõna „Piinlik“.

Peamiselt Madridi Rali tegemisi kajastav „Marca“ pani esikaanele sõnapaari „Ajalooline põrumine“.

Üldiselt leitakse Hispaania meedias, et Barcelona mängus puudus hing ja tahe ning Liverpooli viimane värav oli just selline piinlik lõpplahendus nagu Kataloonia suurklubi vääris.

