FOTOD | Ajax tegi kodus Juventusega 1:1 viigi, Barcelona võitis Manchester Unitedi omaväravast

AMSTERDAMI AJAX - TORINO JUVENTUS; MANCHESTER UNITED - FC BARCELONA

Manchester Unitedi kaitsja Chris Smalling: "Hoidsime oma mänguplaanist kinni, kuid ei jõudnud lihtsalt väravani. Me teadsime, et peame mängima intensiivsusega, millega nemad iganädalaselt harjunud pole. Olime neist üle, eriti esimesel poolajal, kuigi nemad lõid värava."

"Mängisime hästi, aga Ajax on väga hea meeskond. 90 minutit on veel mängida. Võidame kodus ja pääseme poolfinaali. Nende kiire värav pärast poolajapausi tegi meie elu pikaks ajaks raskeks. Sellegipoolest lõpetasime mängu paremini ja võime kordusmängule enesekindlalt vastu minna," ütles Juventuse poolkaitsja Rodrigo Bentancur.

Statistikaportaal on välja arvutanud ka täna väljakul käinud meeskondade tõenäosuse pääseda poolfinaali: https://twitter.com/GracenoteLive/status/1116084343573819392

Manchester United täna ühtegi väravale pealelööki kirja ei saanudki. Viimati juhtus selline asi Meistrite liigas 2005. aasta märtsis. https://twitter.com/OptaJoe/status/1116083055607910401

Lõpuvile on kõlanud ka Old Traffordil, kus Barcelonale läheb kirja 1:0 võit.

Ajaxil oli 3. üleminutil kasutada nurgalöök, millest sündis omakorda Juventuse kiirrünnak. Seegi sumbus pärast Ronaldo mahatõmbamist keskväljal, mille eest noor Ekkelenkamp alles siis kollase teenis, kui kohtunik oli lasknud Juventusel olukorra lõpuni mängida. 1:1 seisuga Amsterdamis mäng lõppebki.

United vahetab 85. minutil Rashfordi välja ja Andreas Pereira sisse. Rashfordi hakkas häirima väike vigastus. Smalling teenis järgmisel minutil kollase.

Douglas Costa tabab 86. minutil Ajaxi värava posti!

Esimese kollase kaardi teenib nüüd ka Juventus (83. minutil Pjanic).

Jesse Lingard (Man United) jõudis vaid 2 minutit platsil olla, enne kui 76. minutil kaardi sai. 74. minutil toodi ta vahetusest sisse Diogo Daloti asemele.

Ekkelenkampil on see Meistrite liiga debüüt, Hollandi kõrgliigas on ta platsile saanud viies kohtumises.

Juventus teeb teise vahetuse: Matuidi asemele tuleb 75. minutil Dybala. Ajax saadab kohe pärast seda platsile 19-aastase kohaliku poolkaitsja Jurgen Ekkelenkampi, välja võetakse äsja patustanud Schöne.

Lasse Schöne (Ajax) teenib kollase kaardi. Ajaxil on nüüd kolm hoiatuskaarti (Tagliafico 41., de Jong 55. ja Schöne 71. minutil).

Ronaldo lemmikvastased: 1) Juventus, 2) Bayern, 3) Ajax. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1116066121730408454

65. minut: Suarez pääses ohtlikult ManU kaitsjate selja taha, aga põrutas palli küljevõrku. Barcelona teeb kohe kaks vahetust: Coutinho asemele tuleb Arturo Vidal ja Arthuri asemele Sergi Roberto.

FIFA.com on välja toonud statistika, et Cristiano Ronaldo on Meistrite liiga veerandfinaalis löönud rohkem väravaid (24) kui järgmised kaks meest Lionel Messi ja Raul kokku (20).

Juventus teeb 60. minutil esimese vahetuse. Mario Mandžukic teeb ruumi Douglas Costale.

Neres saadab ka teise palli 51. minutil Juventuse väravasse, aga suluseisu lipp on püsti.

Pikk pall pandi ette vasakule äärele David Neresele, kes Juventuse kaitsjatest mööda purjetas ning karistusalasse jõudes väga keerulisest positsioonist palli parema posti kõrvale saatis. Wojciech Szczesny ei jõudnud reageerida.

46. minut: Ajax viigistab 1:1!

Amsterdamis algas teine poolaeg.

Ronaldole oli see tabamus tema Meistrite liiga karjääris juba 125. Rekordiomanik on ta selles arvestuses juba ammu. Messi on teine 108 väravaga.

Manchester United on löönud Meistrite liigas enim omaväravaid (8). https://twitter.com/OptaJoe/status/1116062196809785346

Manchester United - Barcelona avapoolaja statistika:

Ajax - Juventus avapoolaja statistika:

45. minuti kiirrünnak, Ronaldo lõpetab selle kuue meetri pealt efektse pealöögiga. Ajaxile riietusruumi väga mõru pill kaasa võtta.

AJAX - JUVENTUS 0:1! Ronaldo, kes muu... (Foto: Reuters/Scanpix)

43. minut: Ajaxil on aga kohe kasutada karistsulöök, mille taanlane Lasse Schöne üle müüri ja üle värava saadab.

Amsterdamis läheb esimene kollane kaart 41. minutil Ajaxi argentiinlasest kaitsjale Nicolas Tagliaficole, kes korduskohutmist kaasa teha ei saa.

Barcelona domineerib Old Traffordil täielikult. De Gea tõrjus 36. minutil jalgadega Coutinho terava pealelöögi.

29. minut: Scott McTominay (Man United) tõmmatakse karistusalas maha, aga penaltit ei järgne. Kohe pärast seda saab Messi kesväljal õhuvõitluses viga ja meedikutel on pisut tööd, et ninaverejooks seisma saada. Tundub, et Messi mängib ikka edasi. (Foto: Reuters/Scanpix)

Shawle tähendas kollane kaart ühtlasi seda, et korduskohtumine tuleb vahele jätta.

Vabandame, värav läks siiski kirja Luke Shaw omaväravana. 20. minutil sai Shaw ka kollase kaardi. Kaks minutit varem teenis hoiatuskaardi Busquets (Barcelona)

12. minut: Manchester United - Barcelona 0:1! (Luis Suarez peaga Messi söödust). Vaadati ka VAR-i, sest äärekohtunik oli üles tõstnud suluseisu lipu, aga tegelikult midagi sellist polnud. Foto: Reuters/Scanpix

6. minutil pääses ka Hakim Ziyech Ajaxil kauglöögile, aga napilt paremast postist mööda.

3. minut: "See on kindel kollane kaart! Hämmastav otsus kohtuniku poolt!" ütleb kommentaator Indrek Kannik, kui Sergio Busquets (Barcelona) on karistusala lähistel maha võtnud McTominay (Man United). Kohtunik Gianluca Rocchi kaardid jäid esialgu taskusse. Rashford lõi karistuslöögi postist mööda.

2. minut: Juventus saab esimese pealelöögi juba kirja. Federico Bernardeschi saadab palli napilt üle lati.

Mängud on alanud.

"Sõjatsoonist" veel üks video, enne kui mänge jälgima hakkame. https://twitter.com/Ultramaniaticos/status/1116051163202375685

Veel tuleb Inglise meediast teateid, et Ajaxi fännid lasid hommikul kell 6 Juventuse hotelli ees ilutulestikku. https://twitter.com/FSideNL/status/1115840951979859968

Siin ka natuke veesõda... https://twitter.com/BaloumiMilano/status/1116048331472605185

https://twitter.com/machir20/status/1116048939105619975

Amsterdamis arreteeriti külmrelvade kandmise eest 120 Juventuse fänniHollandi politsei pidas kinni ligi 120 Amsterdami staadionile külmrelvi kaasa võtta plaaninud Torino Juventuse toetajat, vahendab The Sun."Inimesed kandsid esemeid, mis pole teel staadionile just päris kohased," ütles intsidendist meediat teavitanud Itaalia asepeaminister Matteo Salvini. "Jalgpall on ilus, sport on ilus, aga ainult puhaste käte ja puhta näoga, ilma pahandusi tekitamata. Seega olge head!"Objektide hulgas olid noad, kruvikeerajad, pipragaasid, toikad jms. Politseiga on täna kimpus olnud ka Ajaxi fännid, kelle rahustamiseks pidi politsei kasutama veekahurit ja pisargaasi.(Foto: Reuters/Scanpix)

https://twitter.com/AFCAjax/status/1116034978381484034

https://twitter.com/juventusfcen/status/1116038202706595840

https://twitter.com/GusLineups/status/1116037991896625152

Kas Agüero eilne penalti oleks pidanud kordamisele minema? https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/foto-manchester-city-fannid-on-marus-aguero-poolt-eksitud-penalti-oleks-pidanud-minema-kordamisele?id=85868613

Veel eilse mängu järelkajasid: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/ingliseliiga/mauricio-pochettino-kardab-et-harry-kanei-hooaeg-voib-labi-olla?id=85865385

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/kas-oled-moelnud-mida-tahendavad-meistrite-liiga-humni-sonad-tode-on-ehk-isegi-ootamatult-labane?id=85872425

https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-pep-guardiola-maagia-kohati-lihtsalt-ei-toota-seda-just-tahtsates-mangudes?id=85871315

Juventus teeb teise vahetuse: Matuidi asemele tuleb 75. minutil Dybala. Ajax saadab kohe pärast seda platsile 19-aastase kohaliku poolkaitsja Jurgen Ekkelenkampi, välja võetakse äsja patustanud Schöne.