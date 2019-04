FOTO | Iker Casillas vihjas sotsiaalmeedias kohtunike eksimusele, Mohamed Salah oleks pidanud saama punase kaardi?

Liverpoolile tõid võidu Naby Keita ja Roberto Firmino tabamused, kuid matši ajal oli kaks olukorda, kus fännide ja ekspertide arvates tundus Liverpoolil olevat õnne.

Esimesel poolajal põrkas pall Liverpooli kastis vastu paremkaitsja Trent-Alexander Arnoldi kätt. VAR vaatas kohtumise ajal olukorra üle ning penaltit ei määratud. Teisel poolajal pääses Mohamed Salah kaardist, kui astus putsakorgid ees peale Porto mängumehe Danilo jalale.

"Liverpooli ründaja astus selgelt oma korkidega vastase sääre peale. UEFA reeglid on selged - kui mängija läheb korkidega üle vastase pahkluu tema jala pihta, on see punane kaart," kommenteeris olukorda endine Premier League'i kohtunik Mark Clattenburg.

Eelpool mainitud olukordadele vihjas pärast kohtumist sotsiaalmeedias ka FC Porto väravavaht Iker Casillas. 37-aastane Casillas postitas Twitterise pildid mõlemast olukorrast, lisades juurde teksti: "Olen 100% optimistlik! Me ei saa veel mõelda, et oleme vastasseisu kaotanud. Kavatseme Portugalis võidelda poolfinaali pääsu eest!"

Liverpooli ja Porto vaheline kordusmatš peetakse Porto kodustaadionil 17. aprillil.