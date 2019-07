Flora peatreener Henn: tagantjärele isegi mõtleks, et tahaks seda viiki...

"Kindlasti jääme väga rahule, kellelgi pole õigust meeste etteaste üle nuriseda. Tagantjärele natuke mängu ja meie esitust vaadates mõtleks isegi sammu edasi - ehk oleks isegi 2:2 tahtnud... Just eriti see, kuidas mängisime, pakkus meile rahulolu," sõnas Henn kohtumise järgsel pressikonverentsil, nõustudes väitega, et florakad tegid ka taktikaliselt õnnestunud kohtumise.

"See [taktikaline plaan] ei olnud ühe mängu sähvatus, oleme seda näidanud mitu mängu järjest. See, et mäng selliseks kujunes, oli meeste poole aasta töö. Oleme selle nimel palju tööd teinud."

Vaheajal, kui seis oli 1:1, ei olnud Hennil riietusruumis põhjust erilisi muudatusi mänguplaanis teha. "Püüdsime käia üle mõningad kohad, kus vastane ohtlik oli ja ega suurt rääkida ei olnud. Esimesel poolajal samamoodi mäng toimis ja oligi lihtsalt vaja anda mõningad juhised, kuidas teist poolaega mängida."

Henn tõdes, et oleks tagantjärele mõeldes pidanud vahetusi ehk pisut varem tegema.

"Mul oli tunne, et need mängijad, kes olid platsil, olid hästi mängus sees. Ei ole lihtne vahetusmängijana nii kõrgesse temposse sekkuda ning uskusin, et platsil olnud mängijatel oli parasjagu parem rütm sees ja ma ei soovinud seda rikkuda."

Kas see ka üllatas, et Flora suutis Euroopa tippu kuuluvale klubile nii hästi vastu saada? "Ma ei ütleks, et üllatas - hea meel oli lihtsalt näha, et mängijad suutsid kiiresti kohaneda. Mingid võimalused palliga mängimiseks tekivad - tuleb lihtsalt õigel ajal julge olla ja momendid ära kasutada. Täna seda suutsime."