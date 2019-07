Flora mängib homme täismaja publiku ees. Frankfurti kaitsja: "Hull värk!"

Flora püüab homme korda saata pisikest imet, olles Euroopa liiga 2. eelringi korduskohtumisele Saksamaale läinud vaid avamängu 1:2 kaotusseisuga. Kui Bundesliga klubi suudetakse üllatada, sünnib see Commerzbank Arena 51 500 pealtvaataja silme all, sest kõik piletid said juba kaks nädalat tagasi välja müüdud, kui polnud veel selgegi, kas Eintracht mängib Flora või serblaste Niši Radnickiga.

"See on hullumeelne! See näitab, mille me oleme viimaste aastatega üles ehitanud ja seda, et inimesed tahavad meid näha," ütles täismaja kohta mullu Euroopa liigas poolfinaali jõudnud Eintrachti kaitsja Timothy Chandler tänasel pressikonverentsil.

Frankfurti mängijatest ripub suur küsimärk Horvaatia ründaja Ante Rebici kohal, kes jättis pärast avamängu Tallinnast Austriasse laagrisse siirdudes kolm treeningpäeva vahele seljavalu tõttu. "Meil on veel 24 tundi aega. Kui ta tunneb end 100 protsenti tervena, siis me kasutame teda. Kui mitte, siis me ei hakka riske võtma," sõnas peatreener Adi Hütter.

Kuigi Eintrachtil on avamängust kirjas kaks väärtuslikku võõrsilväravat ja selja taga vaid üks tabamus, kutsus Hütter oma hoolealuseid üles valvsusele. "Ootame kaitsvat ja hästi organiseeritud vastast. Peame olema palli kaotamise korral ettevaatlikud ja minema sel juhul koheselt pressingule. Peame väljamüüdud tribüünide ees igal juhul ründavalt mängima. Tahaksin eelmise nädalaga võrreldes arengut näha!"

Eintrachti ja Flora korduskohtumine algab homme Eesti aja järgi kell 21.30. Delfi vahendab matši käiku tekstipõhises otseülekandes.