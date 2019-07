FC Flora läheb eurosarjas püüdma klubi ajaloo teist ning Narva Trans esimest edasipääsu

Esimesena paneb palli mängu Trans, kes võõrustab Rakvere staadionil kell 18.30 Montenegro meeskonda Podgorica Buducnosti.

Trans on seni Euroopas mänginud 16 erineval hooajal ning seni ei ole esimest tõket kunagi ületatud. Eelmisel aastal kaotati Euroopa liiga esimeses eelringis kahe mängu kokkuvõttes 1:5 Bosnia ja Hertsegoviina tiimile Željezničarile.

Reeglina on Transil tulnud kahe mängu kokkuvõttes vastu võtta suureskooriline kaotus. Mulluse 1:5 kaotusele eelnesid kahe mängu kokkuvõttes 1:8, 0:7, 1:7, 0:7, 1:6, 0:4, 0:9 ja 1:8 allajäämised.

Viimati suutis Trans eurosarjas kahemängulises seerias ühe kohtumise võita 2005. aastal, kui UEFA Intertoto Cupi avaringis alistati võõrsil 1:0 belglaste Lokeren. Edasi Trans aga ei pääsenud, kuna koduväljakul jäädi belglastele alla 0:2.

Transi seekordne vastane ei ole eurosarjades eriti edukas olnud, kuid mõned võidud on ikka nopitud. Mullu jäädi Euroopa liiga avringis 1:3 alla slovakkide Trenčinile. Aasta varem kaotati Meistrite liigas esimesel tõkkel 0:2 serblaste Belgradi Partizanile. Viimati saadi võit 2016. aasta suvel, kui Euroopa liiga avaringis alistati 2:1 Põhja-Makedoonia meeskond Rabotnički. Teises ringis jäädi lisaaja järel 2:4 alla belglaste Genkile.

Võõrsil löödud väravad on Florale korra edu toonud

Sarnaselt Transile on eurosarjades tagasihoidlikult esinenud ka 11 korda Eesti meistriks kroonitud FC Flora. Kokku on Flora eurosarjades seni mänginud 26 hooaega. Esimene vastane on suudetud seni maha murda ainult ühel juhul, kui 2006. aasta suvel mängiti UEFA Cupi avaringis üle norralaste Oslo Lyn. Kahe mängu kokkuvõttes jäi skoor 1:1, kuid eestlased said edasi tänu võõrsil löödud väravate reeglile.