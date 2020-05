FC Barcelona peatreener lükkas pessimistliku Lionel Messi arvamuse ümber

Barcelona viigistas kaheksandikfinaali avakohtumises võõrsil 1:1 Napoliga. Korduskohtumine on koroonaviiruse tõttu seni veel pidamata.

Messi tõdes, et praeguse mängustiili ja -plaaniga ei ole neil võimalik Meistrite liigat võita. Barcelona peatreener Quique Setien aga leidis, et Messi on liialt pessimistlik ning nende võiduvõimalused on tegelikult head.

„Oleme veendunud, et suudame Meistrite liiga võita,“ teatas Setien beIN Sportsi vahendusel. „Peame mõnda asja parandama, kuid kindlasti on meie võistkonnal potentsiaali. Suudame võita. Loomulikult oleme selleks suutelised.“

Hispaania meistrivõistlustel on Barcelona praegu liidrikohal. Vastavalt Hispaania valitsuse otsusele hakatakse sealses kõrgliigas taas mängima 8. juunist. Loomulikult tehakse seda tühjade tribüünide ees.