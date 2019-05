FC Barcelona paneb suvel müüki rohkelt mängijaid, ka endise Liverpooli tähe

Vähemalt esialgu tundub nii, ehkki mõnede mängijate eest, kes müügilehele pannakse, küsitakse ütlemata krõbedat hinda. Kas kosilasi ikka leidub?

Kindel on see, et Barcelonast lahkuvad laenul olevad Kevin Prince Boateng ja Jeison Murillo. Lisaks ei pikendata lepingut kaitsja Thomas Vermaelen'iga, kes on enamuse ajast katki.

Müüki pannakse varuväravavaht Jasper Cillessen, kelle eest soovitakse saada vähemalt 30 miljonit eurot.

Liverpoolist hangitud brasiillane Philippe Coutinho pole ootusi õigustanud ning tema teenetest on kavas loobuda. Hinnalipik saab olema nii krõbe kui 100 miljonit eurot.

Müüki lähevad ka Samuel Umtiti, Denis Suarez, Malcom, Rafinha ja võimalik, et ka Ivan Rakitic.

Suure küsimärgi all on ka peatreeneri Ernesto Valverde jätkamine.