Eurosarja uue süsteemi võlu: Nõmme Kalju võib juba paari nädala pärast taas Shkëndijaga vastamisi minna

Esimese mängu peab kahe nädala pärast kodus Celticu ja Kalju duelli võitja, teise Cluji ja Maccabi paari edasipääseja.

Lisaks Meistrite liigale toimus täna ka Euroopa liiga kolmanda eelringi meistrite sektsiooni loos, kus Kalju sai teada need meeskonnad, kelle duelli võitjaga minnakse kokku juhul, kui Celticule alla jäädakse.

Kui Kalju Celticule kaotab, kukuvad nad Euroopa liigasse, mille kolmandas eelringis võib neid oodata taaskohtumine Põhja-Makedoonia meistri Shkëndijaga - seda juhul, kui makedoonlased alistavad Luksemburgi tšempioni Dudelange'i.

Mäletatavasti sai Kalju Meistrite liiga avaringis just sellestsamast Shkëndijast kahe mängu kokkuvõttes võõrsilväravate reegli abil jagu. Kuna viimased paar hooaega on kehtinud süsteem, mille kohaselt saavad kõik Meistrite liiga kvalifikatsioonist välja kukkunud tiimid Euroopa liigas uue võimaluse, ongi võimalik, et Kalju ja Shkëndija kohtuvad kahenädalase vahe järel peagi uuesti. Toona aga leiaks vastasseis aset teistpidises järjekorras - esimese mängu peab kodus kas Shkëndija või Dudelange, teise kas Kalju või Celtic.

Kell 15 algab ka Euroopa liiga "liigasektsiooni" loos, kus loositakse paarid nende meeskondade seast, kes ei kukkunud Euroopa liigasse Meistrite liiga eelringidest. Seal saab oma potentsiaalse järgmise ringi vastase teada FC Flora, kellel tuleb sinna jõudmiseks alistada aga Saksa hiid Frankfurdi Eintracht.