Ekraanile jõuab Meistrite liiga ajaloo üks põnevaim finaal

Istanbulis toimunud duellis lõi AC Milani kuulus mängija Paolo Maldini värava juba esimesel minutil. Argentinast pärit Hernan Crespo lisas esimesel poolajal veel kaks väravat.

Vaheaeg algas seisult 3:0. Tundus, et Inglise klubi on juba kaotanud. Kuid 54. minutist alates hakkas Liverpool vastaseid tuuseldama.

See jalgpallilahing vajas võitja selgitamiseks nii lisaaega kui ka penaltiseeriat. Milani staarid Andrei Sevtšenko, Andrea Pirlo ja Serginho ei suutnud 11 meetri joonelt tabada. Milani mängijad ja fännid valasid pisaraid, kuid Liverpooli poolehoidjad olid õnnejoovastuses.

Liverpooli jaoks oli see viies maineka turniiri võit ja Steven Gerrard nimetati UEFA hooaja parimaks jalgpalluriks.

Kiitust Liverpooli aadressil tuli ka väljastpoolt Inglismaad. Argentina legend Diego Maradona ütles: "Isegi Brasiilia meeskond, kes võitis 1970 MM-i, poleks suutnud Milani vastu 0:3 kaotusseisust välja tulla. Liverpool tõestas, et imesid juhtub ja ma olen nüüd nende fänn. Nad näitasid, et jalgpall on kõige ilusam spordiala."

