Eintrachti spordidirektor: meid ootab Tallinnas kõrgelt motiveeritud ja kvaliteetsete mängijatega meeskond

2018/2019 hooajal Saksamaa kõrgliigas 7. kohal lõpetanud ja Euroopa liigas poolfinaali jõudnud Eintrachti jaoks on tegu hooaja esimese ametliku kohtumisega. Bundesliga hooaeg stardib nende jaoks alles 18. augustil.

Enne äralendu on klubi pressiteenistus teinud intervjuu Eintrachti spordidirektori Bruno Hübneriga, kes rääkis nii neljapäevasest mängust kui ka kohe sellele järgnevast treeninglaagrist Austrias.

"Ettevalmistus on kulgenud normaalselt. Ootame juba huviga esimest võistlusmängu ning meil on Flora näol olemas korralik vastane, kes on juba oma meistriliiga hooajaga võrdlemisi kaugele jõudnud. Nende võit Niši Radnicki üle ei olnud juhuslik," rääkis Hübner.

"Meid ootab Eestis ees kõrgelt motiveeritud meeskond - nad on seda väga hästi tõestanud kahes mängus Niši vastu. Videoanalüüs näitab, et nende mängijates on kvaliteeti küll. Peame seda silmas pidama ja olema tähelepanelikud, kui tahame edasi pääseda ja alagrupiturniirile välja jõuda. Kuid meie oleme hooaja esimese ametliku mängu puhul samuti kõrgelt motiveeritud ja näljased."

Juba päev pärast kohtumist, reedel siirdub Eintrachti meeskond treeninglaagrisse Austriasse Windischgarstenisse, kus varem on Hübneri sõnul peatutud "kolm või neli korda". Seal peetakse ka üks sõpruskohtumine Austria kolmanda liiga klubi FC Welsi vastu.

"Kombinatsioon kahest võistlusmängust ja nende vahele jäävast treeninglaagrist ei ole kuigi tavaline, vaid midagi erilist," ütles spordidirektor, et klubis on praegu uudse olukorra tõttu omajagu elevust.

