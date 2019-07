Eintrachti peatreener jagas kahele Flora mängijale eraldi kiidusõnu

Kuigi paljud ehk arvasid, et Eintracht sõidab Florast üle, siis tegelikult sai Tallinna meeskond kohati väga kenasti vastu, lõi värava ning oli veel paaril puhul lähedal ka viigitabamusele.

"Ma ei ole Flora esitusest üllatunud, sest analüüsisime nende mänge Radnickiga ja teadsime, et neil on väga hea ja kompaktne tiim, kes töötab ka taktikaliselt hästi. Nende tipuründaja [Erik Sorga] jooksis palju ja Konstantin Vassiljev on suurepärane mängija. Nad näitasid, et neil on sel hooajal 23 mängu juba all ning mõnes mõttes rohkem jõudu kui meil, kuid oleme lõpuks tulemusega rahul."

Tegu oli Eintrachti jaoks uue hooaja esimese ametliku mänguga. Hütteri sõnul pole tema tiim veel kaugeltki täies löögihoos. "Keeruline öelda, mitme protsendi juures oleme. Loodan, et järgmisel nädalal on meie esitus palju parem. Ehk oleme praegu 75-80 protsendi juures."

Hütteril jagus Flora suunas kiidusõnu veelgi. "Minu jaoks on nad hea noor meeskond koos paari vanema ja kogenud mängijaga. Vassiljev oma 34 eluaasta juures oli ääretult kvaliteetne ja ründaja Sorga oli uskumatu, joostes ees väga palju ja tehes kõvasti tööd. Floral on kiirust ja nad on palli kaotades ja palli võites üleminekutel taktikaliselt head."