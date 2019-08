Eesti kohtunikud teenindavad täna eurosarja mängu

Eestlased on täna kohtunikud SK Sturm Graz (AUT) - FK Haugesund (NOR) matšil. Mängu kohtunikuks on Juri Frischer, keda abistavad Veiko Mõtsnik ja Jaan Roos. Neljas kohtunik on Joonas Jaanovits. Meie kohtunike tegevust hindab Ján Fašung (SVK). Tegu on teise ringi korduskohtumisega, avamängu võitsid kodus mänginud norralased tulemusega 2:0.

Täna on ametis ka meie delegaadid. Taanis toimuva Brøndby IF (DEN) - KS Lechia Gdańsk (POL) matšil on delegaadiks Veiko Soo, Soomes on KuPS (FIN) – Varssavi Legia (POL) mängul samas rollis Raili Ellermaa. KuPSis mängib ka üks eestlane, kui täna võib väljakul näha nädalavahetusel Soome meistrivõistlustel värava löönud Ats Purjet.

Kohtunike vaatleja Uno Tutk hindas teisipäeval Nicosias APOEL FC (CYP) – FK Sutjeska (MNE) Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri mängu kohtunikke. Õigust mõistsid Iisraeli kohtunikud eesotsas Roi Reinshreiberiga. Täna on Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiril kohtunike vaatlejaks Are Habicht, kes on hetkel Lätis, kus täna on vastamisi minemas FK Liepāja (LVA) - IFK Norrköping (SWE). Mängu kohtunikuks on Ionuț Marius Avram, keda abistavad tema rahvuskaaslased Rumeeniast.

Eesti kohtunikud said hakkama vägeva saavutusega möödunud nädalal, kui Kristo Tohver vilistas noormeeste U19 EM-finaalturniiril poolfinaali Portugal – Iirimaa ning Karolin Kaivoja oli neidude U19 EM-finaalturniiril abikohtunikuks finaalmängus, kus läksid vastamisi Prantsusmaa – Saksamaa.