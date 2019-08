Eesti kohtunikebrigaad vilistab sel nädalal Steven Gerrardi meeskonna mängu

Tegu on kolmanda eelringi avavaatusega, mis leiab aset 8. augustil Taanis Herningis MCH Arenal. Mängu kohtunik on Kristo Tohver, keda abistavad Silver Kõiv ja Aron Härsing. Neljas kohtunik on Juri Frischer.

Rangersi peatreeneriks on sealjuures teadupoolest Liverpooli legend Steven Gerrard.

Kohtunike vaatleja Are Habicht on neljapäeval Iisraelis, kus on vastamisi minemas Tel-Avivi Maccabi (ISR) – FK Sūduva (LTU). Mängu teenindavad Iirimaa kohtunikud eesotsas Neil Doyle’iga.