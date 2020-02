Dortmundi noor väravamasin: pean paremini mängima

"Ma tunnen, et ma saaksin palju paremini. Sellisel tasemel ma lihtsalt pean paremini mängima. Mul on veel palju tööd teha, kui tahan areneda," lausus Haaland pärast Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängu.

Kui lugeda kokku kõik esitused Salzburgi ja Dortmundi eest, on Haaland sel hooajal kõikides võistlussarjades löönud 37 väravat ja teinud kuus kübaratrikki. Dortmundis on ta pidanud seitse mängu ja sahistanud võrku 11 korral.

"Ta on väravalööja. Ta on 19-aastane ja tõeline talent," ütles Dortmundi poolkaitsja Axel Witsel. "Tal on veel palju arenemisruumi, aga ta on teel saamaks tõeliseks tippmängijaks."

Dortmundi peatreener Lucien Favre ülistas Haalandi intellektuaalseid võimeid: "Haalandil on tohutud intellektuaalsed võimed. Ta tahab pidevalt areneda. Tal on 19-aastasena suurepärane suhtumine, mis aitab kogu meeskonda. Meil on meeskonnas kvaliteeti, aga me peame seda ka näitama, kui tahame edasi pääseda."