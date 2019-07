DELFI VIDEO | Vassiljev: väravavaht tõrjus paar korda, kuid õnneks kolmandat lööki ta enam tõrjuda ei suutnud.

„Peame olema tänase mängu tulemusega rahul. Nüüd peame hea tujuga tegema ettevalmistusi järgmiseks mänguks. Peame olema valmis selleks, et Radnički on järgmisel nädalal hoopis teine meeskond,“ arvas vassiljev kohtumise järel.

89. minutil kohtumise lõppseisu vormistanud Vassiljevil oli ka 52. minutil suurepärane võimalus värav lüüa, kuid üks-üks olukorras jäi vastaste väravavaht üle mängimata. Väravaga lõppenud olukorras suutis poolkaitsja Nikola Petrovici üle mängida alles kolmanda löögiga.

„Mõlemas olukorras mängis väravavaht hästi. Teises (olukorras) tõrjus ta paar korda, kuid õnneks kolmandat lööki ta enam tõrjuda ei suutnud. Väga hästi, et suutsime teise värava lüüa. 1:0 seis on väga libe. Ei saa öelda, et 2:0 on teise mängu eel kindel seis, kuid see seis on tunduvalt parem,“ tõdes Vassiljev.