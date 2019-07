DELFI VIDEO | Vassiljev: kui tahame unistada, siis tuleb poololukorrast lüüa kaks väravat

„See tulemus garanteerib, et see vastane tuleb kodupubliku ees väga motiveeritult mängima,“ vaatas Vassiljev järgmisel nädalal peetava kordusmängu poole. „Neil ettevalmistus veel käib ja nad ehitavad natuke uut meeskonda.“

Vassiljevi sõnul suutis Flora luua nii mõnegi hea olukorra, kuid sellise vastase vastu on edu saavutamiseks vaja olukordi paremini realiseerida. „Mängisime nii nagu planeerisime ja suutsime luua piisavalt olukordi, kuid kahjuks tuli ainult üks värav. Kui tahame unistada, siis on vaja poololukorrast kaks väravat lüüa. Täna oli kolm olukorda, kus oleksime võinud värava lüüa, kuid lõime ainult ühe. Kui oleks natuke rohkem õnne või klassi olnud, siis oleksime võinud teise värava ka lüüa.“

Kohtumise eel nooremate kaasmängijatega rääkides tõdes Vassiljev, et just sellised kohtumised on mängud, kus tuleb endast kõik välja pigistada. „Ütlesin, et need on need hetked, kus karjäär võib minna kiire liftina üles. Vaja on anda maksimum ja näidata end parimast küljest. On veel teine mäng ja võib olla suve lõpus sõidab meil keegi ära, kui ta teeb hea esituse,“ sõnas poolkaitsja.

Kordusmängule otsa vaadates tõdes Vassiljev, et midagi lihtsat seal ees ootamas ei ole. „Peame võimalikult hästi valmistuma. Vastaste rong võib olla nii kiire, et meil ei ole selle vastu midagi teha. Nädal aega võime veel unistada.“

Kui mäng Eintrachtiga tõi Lilleküla staadionile umbkaudu 8000 pealtvaatajat, siis viimati oli Eestis siinse klubi osavõtul toimunud klubimängul samas suurjärgus publikut 13 aastat tagasi, kui Levadia võõrustas Newcastle Unitedit. Toona kuulus Vassiljev just Levadia ridadesse.