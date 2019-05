Avamängu võõrsil Liverpool kaotas 0:3 ja vähesed uskusid, et sellest seisust on võimalik välja tulla. Lisaks olid vigastusega pingil kaks ründeässa Mo Salah ja Firmino.

Barcelona eelmisel aastal suure eduseisu poolfinaali kordusmängus ära käkerdas, ega nad teist korda enam eksi. Aga... eksisid ja kuidas veel! Liverpool vääris edasipääsu ning fännide rõõm oli mõistagi piiritu. Täpselt nii juubeldati igas pubis!

Liverpool has become the 4th team in Champions League history to overcome a 1st-leg deficit of at least 3 goals.



Meanwhile, Barcelona has now blown a 3-goal 1st-leg lead two years in a row. pic.twitter.com/Z1l17rR5Fq