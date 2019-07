DELFI VIDEO | Sünnist saati Frankfurti fännanud sakslane: Flora lööb esimese värava, me vastame kolmega

Delfi tegi neist mõnedega juttu ning selgus, et Bundesliga klubi toetajad pole homse eel sugugi nii enesekindlad, kui mängijate taset ja klubide eelarveid kõrvutades võiks arvata.

Tallinnas elav ja siin IT-firmat juhtiv Axel peab oma soosiku võimalikuks ohukohaks lühikeseks jäänud ettevalmistust: "Raske ennustada, kuidas hakkab mängima meeskond, kes on just alustanud treeningutega ning on kaotanud oma ründavast koosseisust kuus mängijat. Floral on aga hooaeg täies hoos, nad mängivad ja treenivad igal nädalal. Kuid nende parim mängija on ühtlasi nende vanim mängija."

Frankfurti fännid, kes eelmisel hooajal said oma klubile pöialt hoida kuni Euroopa liiga poolfinaalideni välja, kus kaotati lõpuks penaltitega Londoni Chelsele, olid üldiselt õnnelikud, kui nägid, kelle vastu neil tänavust eurohooaega alustada tuleb. "Me tähistasime! Olime õnnelikud, et Eintracht Tallinnasse tuleb," rääkis fänn nimega Henrik, kes samuti tihti Eesti vahet sõidab.

Küsisime, kuidas Eintrachti fännid teistest Saksa klubidest erinevad. Enda sõnul sünnist saadik Eintrachti toetanud Henrik: "Nad on oma klubi pärast täiesti hullud! Meil on olnud nii palju halbu aegu, aga me jääme oma klubi taha alati nii heas kui halvas."

Vaata videost, millist skoori Frankfurti fännid homseks ennustavad!