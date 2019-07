DELFI VIDEO | Gert Kams: Eintrachti eel keegi jalga ei värista

Alles mõni kuu tagasi said florakad Eintrachti vaadata televiisorist, kui nad sellessamas Euroopa liigas poolfinaali purjetasid ning finaalist ainult kaotatud penaltiseeria tõttu välja jäid.

"Sellist asja ei oska ette näha, aga nüüd on see hetk käes. Väga kihvt verstapost Eesti jalgpallile - meie ja Kalju saame vastased, kelle näol on tegu väga suurte meeskondadega Euroopas," sõnas Flora kapten Gert Kams.

"Mängueelne treening möödus väga mõnusas õhkkonnas ja ei ole aru saada, et keegi jalga väristaks. 11 meest lähevad homme 11 mehe vastu mängima. Saab huvitav olema!"

Vaata videost, mida rääkis ka Flora peatreener Jürgen Henn!