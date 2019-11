Cristiano Ronaldo raske õhtu: esmalt röövis tiimikaaslane portugallaselt ajaloolise värava ja seejärel pani treener ta pingile

Ronaldo aitas Juventuse juba 3. minutil juhtima, kui Lokomotivi puurilukk Guilherme ei suutnud portugallase karistuslööki püüda. Ronaldo löök läks väravavahil jalgade vahel läbi ja liikus värava suunas, kuid üle joone läks ta siiski Aaron Ramsey jalast. Nimelt jõudis Ramsey pallini just väravajoonel ja andis sellele viimase tõuke. Hiljem tõdes Meistrite liigas esmakordselt Juventuse algkoosseisu mahtunud Walesi koondislane, et ta palus juhtunu tõttu ka Ronaldolt vabandust.

Ronaldo jaoks oleks see tabamus olnud ajalooline. Nimelt on nii portugallane, Lionel Messi kui ka Reali legend Raul suutnud Meistrite liigas lüüa värava 34 erineva klubi vastu. Kui Ronaldo oleks Lokomotivi vastu skoori teinud, siis oleks ta tõusnud rekordimeheks.

Ronaldo halb õhtu sellega ei lõppenud. Nimelt otsustas peatreener Maurizio Sarri 82. minutil portugallase puhkama võtta. Ründestaari käitumisest võis selgesti aru saada, et peatreeneri teguviis ei olnud tema jaoks meelepärane. Hiljem ajakirjanike ette astudes märkis Sarri, et kahe mehe suhted on parimas korras ning Ronaldol ei olnud lihtsalt parim õhtu.

Juventusele tõi lõpuks võidu Douglas Costa kolmanda üleminuti värav.