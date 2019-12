Cristiano Ronaldo avaldas, kellega Meistrite Liiga finaalis vastamisi tahaks minna

Järgmise nädala esmaspäeval loositakse välja kaheksandikfinaali paarid. D-alagrupis esimese koha teeninud Juventus võib vastamisi minna Dortmundi Borussia, Lyoni, Londoni Chelsea, Madridi Reali või Tottenham Hotspuriga.

Juventuse tähelt Cristiano Ronaldolt uuriti, mida ta arvaks võimalikust vastasseisust oma endise leivaisa Realiga. "Madridi Real on erakordne klubi, aga kui te minult küsite, siis eelistaksin nendega hiljem kokku minna. Finaalis? Oleksin juba praegu nõus Realiga finaalis vastamisi minema."

Ronaldo lisas, et on lahti saanud kergetest terviseprobleemidest, mis meest viimastel nädalatel vaevasid. "Tunnen ennast hästi. Füüsilised probleemid, mis mul olid, on seljatatud," rääkis portugallane Itaalia meediale.

"Neli nädalat mängisin teatud valuga, aga nüüd tunnen ennast hästi. Meeskonnal läheb samuti edukalt, mängisime väga hea teise poolaja Leverkuseni Bayeri vastu (Juventus võitis 2:0 - K.R.). Lõpetasime grupi esimesena. Asjad on ka mu enda jaoks hakanud paremini minema, seega enesekindlust on juurde tulnud. Loodan samamoodi jätkata."