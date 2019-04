Chelsea jalgpallilegend võrdles Unitedit Chelsea 2012. aasta saavutusega: nad võivad tänavu Meistrite Liiga võita

Kui tänavu vahetus Unitedis keset hooaega peatreener ning vallandatud Jose Mourinho asemele nimetati lootsiks Ole Gunnar Solskjaer, siis hooajal 2011/2012 võttis Chelsea juhendamise koha keset hooaega toonaselt treenerilt Andre Villas-Boasilt üle Roberto Di Matteo.

Di Matteo käe all leidis Chelsea uue hingamise ning üllatuslikult võideti toona Meistrite Liiga, kui finaalis alistati penaltiseerias Müncheni Bayern.

Didier Drogba võrdles 2012. saavutust tänavuse hooaja Unitediga, kus uue peatreeneri Solskjaeri käe all on tulemused samuti paranenud ja Meistrite Liigas tuldi kaheksandikfinaalis Pariisi Saint-Germaini vastu välja raskest seisust ja edeneti veerandfinaali.

"Isegi mina ei uskunud 2012. aastal, et võiksime seda teha," vahendas Goal.com Drogba sõnu. "Võib-olla teeb tänavu üks meeskond seda uuesti, näiteks Manchester United."

"Arvestades, mida ma nägin PSG vastu, siis tuleb Unitediga arvestada. Neil on nii iseloomu kui kvaliteeti," jätkas Drogba. "Neil on peatreener, kes on Meistrite Liiga ise võitnud ja teab, kuidas võita. Olukord on alati teistsugune, kui peatreener on mängijana sama klubi esindanud."