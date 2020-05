Chelsea ekstreener meenutas skandaalset poolfinaali: see oli ainus kord, kui ma kahtlustasin kokkuleppemängu

See juhtus 2009. aasta kevadel UEFA Meistrite liiga poolfinaalis, kus Norra kohtunik Tom Henning Ovrebo tegi Chelsea ja Barcelona vahelises kordusmängus rea apsakaid ning 1:1 viik viis finaali Kataloonia suurklubi.

Chelsea`l oli siis lausa neli penaltide olukorda - neist kõige selgem Barcelona kaitsja Gerard Pique käega mäng oma karistusalas -, kuid Norra kohtunik ei andnud inglastele ühtegi 11 meetri karistuslööki

"Toonases mängus üllatas mind väga kohtuniku töö, sest enne seda olid tal suurepärased matšid olnud. Kas see oli halvim vilepartii, mida ma kunagi näinud olen? Võib-olla jah," sõnas Hiddink Hollandi telekanalile Ziggo Sport.

"See oli ainus kord, kui arvasin, et see matš on kokku lepitud ja ära ostetud," lisas Hiddink.

Ovrebo tunnistas ka ise selle mängu järel, et oli liimist lahti. "See polnud minu parim päev, ausõna. Aga vahel tuleb kohtunikul selliseid vigu ette. Vahel sa pole sellisel tasemel, mida peaks näitama. Kahtlemata ei saa ma sellise mängu üle uhke olla," rääkis norralane ajalehele Marca.

Hiddink oli vahetult pärast mängu öelnud ajakirjanikele, et kahtlustab UEFA vandenõud. Ta eeldas, et Euroopa jalgpallijuhid ei tahtnud lubada, et teist aastat järjest oleksid finaalis vastamisi Inglismaa klubid Chelsea ja Manchester United.