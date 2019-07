Celtic Tallinnas trenni ei teinud, klubi juhtkond väisab enne mängu Riigikogu hoonet

Jalgpalli Meistrite liiga 2. eelringi avamängu nädal tagasi kodus 5:0 võitnud Celticu meeskond maandus eile Tallinnas kell 19.10. Peatreener Neil Lennon ja 20-aastane ründaja Mikey Johnston andsid kell 20 Lillekülas ajakirjanikele pressikonverentsi, kuid mängu eel siin trenni ei tehta.

Koju puhkama jäid Celticu poolkaitsjad Callum McGregor ja James Forest, keda säilitatakse laupäeval toimuvaks Šoti meistriliiga avalöögiks.

"Nad jätsid treeningu ära, kuna neil oli alles Glasgow's suur jalgpallifestival 25 000 külastajaga," selgitas Kalju president Kuno Tehva, kelle klubi jaoks on niisuguse kaliibriga meeskonna külaskäik suur sündmus.

Eraldi tšarterlennuga saabus Tallinna Celticu juhtkonna delegatsioon, kellele Tehva on korraldanud ringkäigu Riigikokku ning piduliku lõunaöögi. "Meid ennast võeti seal suurepäraselt vastu, tegeleti meiega paar päeva ette ja taha. Mõistagi üritame neid siin sama hästi vastu võtta. Pärast mängueelset lõunat külastame Riigikogu hoonet, kus meid võtab vastu endine Nõmme Kalju juhatuse liige Hanno Pevkur. Võib-olla saame kiigata sisse ka Stenbocki majja," rääkis Tehva.

Kui palju Celticu fänne täna Lilleküla tribüünidele jõuab, on Tehva sõnul raske öelda. Kalju väljastas Šoti klubile 700 pääset, kuid suurem osa Celticu toetajaid võivad pileti osta tavamüügist. Arvata võib, et A. Le Coq Arenale leiab tee ka palju iirlasi (Celtic loodi 1887. aastal Iiri immigrantide vaesuse leevendamiseks - toim) ning klubil on rohkesti toetajaid ka inglaste seas.

Teleülekande puudumisest ja Kalju piletipoliitika kohta koos Tehva kommentaaridega loe lähemalt siit!

Kalju - Celticu korduskohtumine algab Lilleküla staadionil kell 20. Delfi vahendab mängu käiku staadionilt tekstipõhise otseülekande vahendusel.