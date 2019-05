BLOGI | Veel üks hull tagasitulek: Tottenham võitis viienda lisaminuti väravast ja pääses finaali!

Amsterdami Ajax - Tottenham Hotspur

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1126231829655293954

KÕIK! Tottenham võidab viimase ehk viienda lisaminuti väravast 3:2 ja pääseb finaali!

Moura lööb viiendal lisaminutil 3:2! Milline mäng ja draama! Teist õhtut järjest pakkus poolfinaali kordusmäng hullumeelse tagasituleku!

Fernando Llorente pääses peaga löögile, kuid pall vuhises üle värava.

Tottenham saab veel nurgalöögi...

Ajaxil on kontrarünnakul võimalus, kuid seis jääb samaks...

Algavad lisaminutid - kohtunik andis neid viis.

Ajaxi viimane vahetus: Van de Beek lahkub, Lisandro Magalla sisse.

Endine Ajaxi mees Vertonghen lõi peaga latti! Jätkuolukorrast sai ta veel ka jalaga löögile, ent pall ei leia teed võrku. Milline lõpuminutite draama!

Pealelöögid on Tottenhami kasuks 17:13.

85 minutit on täis tiksunud.

Tottenham toob vasakule äärele värsked jalad: Walesi koondislane Ben Davies inglase Danny Rose`i asemele. Mõned minutid varem tuli Erik Lamela Kieran Trippieri asemele.

Ajaxi mees Ziyach lööb posti! See värav võinuks seeria saatuse otsustada..

Tottenhamil jääb armuaega 13 minutit.

Spursi keskkaitsja Toby Alderweireldi ohtlik pealöök, kuid mööda!

Moura kahte tabamust lahutas vaid 204 sekundit. https://twitter.com/OptaJoe/status/1126221485327159298

Lloris tegi korraliku piruka, pillas palli ja lasi olukorral jätkuda! Lõpuks suudavad Spursi kaitsjad karistusalasse põrkama jäänud palli ära lüüa...

Ajaxi teeb lühikese ajaga kaks vahetust: Joel Veltman ja Daley Sinkgraven väljakule, lahkuvad Schöne ja Dolberg.

Moura tõestas nelja minuti jooksul kaks korda, kui ülioluline on kõik momendid lõpuni mängida. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1126221714311004162

Hakim Ziyach jätab hiilgava võimaluse kasutamata ja lööb täiesti vabalt penaltipunkti juurest mööda!

https://twitter.com/SpursOfficial/status/1126220265367666690

59. minutil lööb Lucas Moura 2:2! Uskumatu pööre! Ajax on edu kiiresti maha mänginud, kuid pääseks veel finaali... Tottenham vajab veel ühte...

Kui Alli oleks minut varem palli võrku saatnud, oleks hetkel seis 2:2... Aga see on kõigest oleks.

2:1. Tottenham lööb ühe tagasi. See oli juba mitu minutit õhus... Spursi kontrarünnakul pääseb Alli läbi ning lõpuks lööb Lucas Moura värava.

Alli ohtliku lähilöögi järel päästab Ajaxi puurivaht Andre Onana! Kui selliseid võimalusi ära ei lööda, pole lootustki...

Mitu nurgalööki Tottenhamile, kuid Ajax on suutnud siiani taga nulli hoida.

Ajax on tõmbunud oma väljakupoolele ja laseb Tottenhamil rünnata.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1126215935038230529

Tottenham on toonud väljakule ründejõudu juurde - Fernando Llorente tuli Wanyama asemele.

Teine poolaeg on alanud. Need 45 minutit (+ lisaminutid) otsustavad, kes mängib 1. juunil Madridis finaalis Liverpooliga.

Tadic on sel hooajal sama kõva mees kui Messi. Vaid need kaks jalgpallurit on olnud tänavu Meistrite liigas osalised lausa kümnes väravas. https://twitter.com/Coral/status/1126209821965979650

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1126213403515727872

Avapoolaeg on lõppenud Ajaxi 2:0 eduseisus. Kas teisel mängupoolel näeme veel üht suurt tagasitulekut või pigem ikkagi mitte? Täna igatahes me enam lisaaega ei näe.

https://twitter.com/AFCAjax/status/1126211661642309634

https://twitter.com/AFCAjax/status/1126209528771612679

https://twitter.com/AFCAjax/status/1126208416249257985

2:0 Ajaxile! Hollandlaste edukas kontrarünnak kolm-kahe vastu lõppeb Hakim Ziyaci täpse pealelöögiga. Tottenham vajab nüüd juba kolme väravat...

Dusan Tadic lööb 28. minutil terava nurga alt tagumisest postist napilt mööda! Nüüd oli Spursil õnne.

Tottenham jätkab kõva pressimist, kuid siiani ei ole veel palli võrku saadud.

Son Heung-Min sai karistusalasse kahe kaitsja vahele suurepärase söödu, kuid Ajaxi väravavaht päästab!

19-aastane De Ligt lõi värava ka otsustavas korduskohtumises Juventuse vastu. https://twitter.com/Squawka/status/1126203031639535617

Sissoko sai kollase kaardi.

Nii lõi Matthijs de Ligt 1:0.

Dele Allil on võimalus, kuid pall väravasse ei jõua! Tottenham on kohtumise alguse šokist väga kiiresti toibunud.

Tottenham lõi posti, Son Heung-Mini esituses!

Lloris päästab Tottenhami!

1:0 Ajaxile! Juba viiendal minutil lööb Matthijs de Ligt nurgalöögi järel peaga värava! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1126205986132328448

Mäng on alanud!

Ja selline on Tottenhami algrivistus: https://twitter.com/SpursOfficial/status/1126182994291646464

Ajaxi algkoosseis on selline: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1126187229162954753

Tere, jalgpallisõbrad! Juba täna hilisõhtuks peaks selguma, kellega tuleb Liverpoolil Meistrite liiga finaalis rinda pista - kas Ajaxi või Tottenhamiga.