BLOGI | Uskumatu mäng! Liverpool alistas Barcelona 4:0 ning pääses teist aastat järjest Meistrite liiga finaali

Meistrite liiga: Liverpool - Barcelona Barcelonal on tekkimas võimalus, kuid taas mängitakse üle. Kohtumisele antakse viis lisaminutit. Liverpool teeb 90. minutil ära viimase vahetuse. Shaqiri puhkama, Sturridge väljakule. Kaks väravat löönud Origi võetakse 85. minutil puhkama. Gomez mängu. Liverpooli mehed on seitsmendas taevas. https://twitter.com/LFC/status/1125862728617398275 Barcelona teeb ära viimase vahetuse. Malcolm mängu, Rakitic puhkama. Liverpool juhib mängu 4:0 ning koondtulemus on nende kasuks 4:3! Liverpoolile nurgalöök. Alexander-Arnold hakkab justkui palli juurest lahkuma ning Barcelona mehed uimerdavad kastis niisama. Järsku teeb Alexander-Arnold kiiremad liigutused ja saadab palli karistusalasse, kus Origi saadab selle väravasse. Ja Liverpool lööb 4:0! Barcelona on teinud kaks vahetust. 60. minutil tuleb Philippe Coutinho asemele mängu Nelson Semedo. 75. minutil tuleb Arturo Vidali asemele Arthur. Messi saab taas proovida. Alisson võtab esimesest nurgast palli siiski ära. 66 minutit mängitud. Matip tõmbab Messi maha ja saab kollase kaardi. Messi saab umbes 26-27 meetri pealt proovida. Otse müüri. Anfieldil on pidu täies hoos! https://twitter.com/LFC/status/1125857735784968192 Wijnaldum on olnud Liverpooli jaoks pingilt tõeline leid. https://twitter.com/OptaJoe/status/1125856618837684224 Üldseis on nüüd 3:3. Praeguse seisuga läheks kohtumine lisaajale! Shaqiri annab vasakult äärelt palli karistusalasse. Wijnaldum lükkab selle sealt peaga võrku. Tabamus sündis 56. minutil. Ja Liverpool lööb 3:0! 54. minutil annab Alexander-Arnold terava palli karistusalasse. Wijnaldum raiub palli jõuga väravasse. Kerge rikošett Rakitici jalast. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1125856508359708672 Liverpool lööb 2:0! Rakitic peatab käega mänguga Liverpooli rünnaku. Horvaadile kollane kaart. 51 minutit mängitud. Mane ja van Dijk ohustavad Barcelona väravat. Esmalt päästab Sergi Roberto ja seejärel ter Stegen. Teise poolaja alguseks teeb Liverpool vahetuse. Avapoolajal viga saanud Robertson jääb pingile. Mängu tulen Wijnaldum. Jordi Alba saab Alissoniga silmitsi. Brasiillasest väravavaht on aga ülesannete kõrgusel ja seis püsib 1:0 Liverpoolile. Esimene poolaeg läbi! https://twitter.com/LFC/status/1125850248197361665 Shaqiri kaotab taas palli ning Messi saab lüüa. Liverpooli õnneks läheb pall siiski napilt väravast mööda. Shaqiri on seni ilmselgelt olnud Liverpooli nõrgim lüli. Sergio Busquets tabab õhtuvõitluses õlaga Fabinho pead ja saab selle eest kollase kaardi. Esimesele poolajale antakse neli lisaminutit. Robertson vajutab 43. minutil kaugelt peale. Vidal viskub ette. Pall põrkab vastu Tšiili poolkaitsja kätt (käsi on siiski üsna vastu keha) ja sealt läheb mänguvahend üle otsajoone. Tulemuseks nurgalöök. Robertson saab vahepeal viga, kuid kerge turgutus ning šotlane on taas löögivalmis. Mäng jätkub kõrgel tempol, kuid viimased minutid ei ole ülemäära ohtlikke olukordi pakkunud. Henderson natuke veel lonkab, kuid on väljakul tagasi. Henderson teeb põlvele viga ja jääb murule lamama. Arstid tulevad Liverpooli kaptenit abistama. Liverpool annab tuld. Nüüd saab proovida Robertson. Ter Stegen teeb uhke hüppe ja saab keha pallile ette. Philippe Coutinho saab 18. minutil kiirel vasturünnakul ohtlikult löögile. Alisson päästab. Nurgalöögi järel saab proovida Messi. Napilt mööda. Origi jaoks oli see üldse esimeseks väravaks Meistrite liigas. https://twitter.com/OptaJoe/status/1125840598123057157 Barcelona tuleb kiirelt palliga üle. Lõpuks saab löögile Messi. Hea eeltöö Jordi Albalt. Alisson lükkab palli nurgalöögiks. Sealt midagi ohtlikku rohkem ei tule. Mane kukub 10. minutil kastis. Sergi Robero teeb ka kerge vea, kuid kohtuniku vile vaikib. VAR-i vaatamata ei hakata. Liverpool on väga tuliselt ründamas. Koondises praegu 3:1 Barcelonale. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1125839774751887361 7. minutil saab Henderson löögile. Ter Stegen saab käe vahele, kuid Origi on esimesena platsis ja lükkab palli võrku. Liverpool asub kordusmängu 1:0 juhtima! Mäng on alanud tuliselt. Esimese minuti jooksul jõutakse mõlema värava lähistele. Robertson annab Messile ka vopsu vastu kukalt, kui argentiinlane jääb murule käsi laiutama. Liverpooli esimene nurgalöök midagi ohtlikku ei too. Kohtumine on alanud! Liverpool on eurosarjade poolfinaalide kodumängudes seni kaotanud ainult ühe korra. https://twitter.com/OptaJoe/status/1125825455825854464 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1125820042636091392 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1125819332838264832 Liverpooli algkoosseis: Alisson, Matip, van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Milner, Henderson, Fabinho, Shaqiri, Mane, Origi.Barcelona algkoosseis: ter Stegen, Lenglet, Pique, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic, Vidal, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Messi, Suarez. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-kas-liverpoolil-on-veel-barcelona-vastu-lootust?id=86123481 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-meeleheitel-liverpooli-fannid-asusid-ilutulestikuga-lionel-messi-oound-segama?id=86133767

Liverpool pakkus avamängus võõrsil Barcelonale küll vägeva lahingu ning mängis tegelikult hästi, kui välja arvata "pisiasi", et vastase värava ees ei suudetud tekitatud olukordi lahendada. Barcelona oli samal ajal rünnakul efektiivne ning Luis Suareze üks ja Lionel Messi kaks väravat annavad Barcelonale tänase kohtumise eel võrdlemisi turvalise 3:0 eduseisu.

Liverpooli ülesanne on küll tohutult raske, ent ei tasu unustada, et oleme Meistrite liigas viimastel aastatel sarnastest seisudest välja tulemisi näinud küll: meenutame kas või eelmise aasta veerandfinaali, kus seesama Barcelona võitis AS Roma vastu avamängu kodus 4:1, ent sai seejärel võõrsil ootamatu 0:3 kaotuse ning langes konkurentsist.

Liverpooli seisu teeb aga raskemaks asjaolu, et vigastused on nende ridu tugevalt hõrendanud: rünnakul jäävad kohtumisest eemale nii Mohamed Salah kui Roberto Firmino, puudu on veel ka näiteks Naby Keita ja Alex Oxlade-Chamberlain.

"Peame lihtsalt üritama," sõnas Liverpooli loots Jürgen Klopp mängueelsel pressikonverentsil. "Kui suudame seda teha, oleks see imeline. Kui ei suuda, siis tahame võimalikult ilusal moel põruda."

Võib arvata, et Firmino ja Salahi puudumisel asetab Klopp põhirivistusse belglasest ründaja Divock Origi, sugugi võimatu pole ka variant, et mingil hetkel saab platsil näha ka verinoort inglast Rhian Brewsterit.