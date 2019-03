BLOGI | Ronaldo maania sai hoogu juurde, kübaratrikk ja edasipääs! Manchester City klohmis Schalket

Ronaldo skooris 27., 48. ja 86. minutil.

Kaks esimest väravat lõi Meistrite liiga kõigi aegade edukaim väravakütt peaga. Teise värava puhul päästis Juventuse väravatehnoloogia, palja silmaga polnudki alguses aru saada, et pall oli õhus olles täielikult üle joone. Kolmas tabamus sündis penaltist, mille teenis Federico Bernardeschi. Võib-olla liiga kerge puute eest selga, võib-olla mitte.

Manchester City tegi Schalkega arved klaariks kohe avapoolajal, kui kaheksaminutilise lõigu jooksul skooriti kolm korda. Kaks korda sahistas võrku Sergio Agüero (esimene penaltist) ja korra Leroy Sane.

Mängu lõpuks oli seis koguni 7:0 ja kahe mängu summas 10:2.

Eelinfo:

Juventusele võiks lootust anda tõsiasi, et kui nemad on sel hooajal 18 kodumängust võitnud 15, viigistanud kaks ning kaotanud vaid ühe (alagrupiturniiril Manchester Unitedile), siis Atletico võõrsilvorm on olnud sel hooajal vilets: kõigi sarjade peale on madridlased 18 võõrsilmängust suutnud võita seitse, viiki on mängitud kaheksa kohtumist ning kaotatud on kolm mängu.

Kas Ronaldo ja Juventus suudavad vältida sama saatust, mis tabas Ronaldo eelmist klubi Madridi Reali ning edasi pääseda? Hooaega Tallinnas UEFA superkarika võiduga alustanud Atletico tunneb end igatahes kordusmängu eel hästi ning on edasipääsusoosikuks ka kihlveokontorites.