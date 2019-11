BLOGI | Paremkaitsja väravasse pannud City pääses viigiga, Madridi Real otsustas kohtumise saatuse esimese 15 minutiga

Meistrite liiga mängudeõhtu

Sellega lõpetame tänaseks õhtuks blogi! Meistrite Liiga jätkub 3 nädala pärast! Ilusat õhtut!

Läbi! Atalanta ei suuda ülekaalu ära kasutada ja City pääseb Itaaliast viigiga. Samal ajal on märkamatult tagasituleku teinud Šahtar, kui lisaminutiga löödi Zagrebile 2 väravat tagasi! 89. minutil juhtis Zagreb 3:1, kohtumine lõppes seisul 3:3. Ühtlasi on kõik õhtused kohtumised lõppenud. Tänased tulemused:Atalanta - Manchester City 1:1Levekusen - Madridi Atletico 2:1Zagreb - Donetsk 3:3Crvena zvezda - Tottenham 0:4PSG - Club Brugge 1:0Madridi Real - Galatasaray 6:0

Real - Galatasaray 6:0. Rodrygo paneb suurepärasele mängule punkti kübaratrikiga.

Leverkusen - Atletico 2:1. Alvaro Morata lööb hispaanlaste poolelt 4. lisaminutil ühe värava tagasi.

Zagreb - Šahtar 3:1. Ademi lööb värava ning otsustab suure tõenäosusega võitja ära.

Real - Galatasaray 5:0. Benzema lööb oma teise ja kohtumise viienda värava.

Zagreb - Šahtar 2:1. Zagreb läheb juhtima Luka Ivanuseci tabamusest, kusjuures punase kaardi on teeninud ka Šahtar. Mõlemad tiimid nüüd kümnekesi.

Bravo punase kaardi teeb veelgi huvitamaks see, et Cityl pole enam väravavahti! Esimesel poolajal sai vigastada Ederson, nüüd punane Bravole. Tundub, et väravasse pannakse paremkaitsja Kyle Walker.

Atalanta - City 1:1. City jääb vähemusse! Punase kaardi teenib väravaht BRavo, kui tõmbab maha viimase mehe Ilicici.

Zagreb - Šahtar 1:1. Kodumeeskond jääb veerandtundi enne kohtumise lõppu arvulisse vähemusse, kui teise kollase teenib Nikola Moro.

Atalanta - City 1:1. Fernandinho teenib võrdlemisi mõttetu vea eest kollase kaardi.

Crvena zvezda - Tottenham 0:3. Heung-min Son lööb kohe teise värava otsa! Sedapuhku saab resultatiivse söödu kirja Danny Rose.

Atalanta - City 1:1. Atalanta oli väga lähedal juhtima minemisele, aga Berat Djimsiti pealöök läheb napilt mööda.

Crvena zvezda - Tottenham 0:2. Heung-min Son realiseerib Dele Alli söödu ja duubeldab külaliste eduseisu.

Leverkusen - Atletico 2:0. Sakslased duubeldavad eduseisu, sedapuhku värava autoriks Kevin Volland.

Atalanta - City 1:1. Läheb põnevaks! Mario Pašalic saadab peaga palli väravasse ja seis on viigis.

Teised poolajad on õhtustes kohtumistes alanud!

Kõikides kohtumistes on avapoolaeg lõppenud!Hetkeseisud igalpool:Atalanta - Manchester City 0:1Levekusen - Madridi Atletico 1:0 Zagreb - Donetsk 1:1 Crvena zvezda - Tottenham 0:1PSG - Club Brugge 1:0Madridi Real - Galatasaray 4:0

Atalanta - City. Inglastel oli suurepärane võimalus eduseis 45. minutil duubeldada, aga Gabriel Jesus eksib penaltil.

Real - Galatasaray 4:0. Benzema lööb avapoolaja lõppu veel neljanda väravagi.

42. minut. Huvitava käigu teeb Real, kui Marcelo vahetatakse välja ja Mendy tuleb tema asemel platsile. Ilmselt on tegu vigastusega, ehkki telepildist midagi sellist ei paistnud. Siiki võib brasiillane panusega rahule jääda, andis ta kahele väravale resultatiivse söödu.

Leverkusen - Atletico. Saksamaa meeskond läheb tänu Atletico poolkaitsja Thomasi omaväravale kohtumist juhtima.

Crvena zvezda - Tottenham 0:1. Inglise klubi läheb võõrsil kohtumist juhtima, 30. minutil on täpne Giovani Lo Celso.

Zagreb - Šahtar 1:1. Bruno Petkovic toob kodumeeskonna mängu tagasi.

PSG - Brügge 1:0. Icardi jätkab heas hoos ja viib kodumeeskonna 22. minutil juhtima.

Zagreb - Šahtar 0:1. Alan Patrick viib 13. minutil Ukraina klubi juhtima.

Olemas! Ramos ei eksi ja Real juhib juba 13. minutiks 3:0!

12. minut. Türgi klubi seis läheb veelgi raskemaks. VAR-i abil määratakse Realile penalti.

Atalanta - Manchester City 0:1. Samal ajal läheb kiirelt juhtima ka City, kui 7. minutil on täpne Raheem Sterling.

Real - Galatasaray 2:0. Milline algus Realilt! Kuue minutiga kaheväravaline edu ja taas on värava autoriks 18-aastane Rodrygo.

Real - Galatasaray 1:0. Realil ei ole palju vaja, et juhtima minna! Rodrygo sai Marcelolt hea söödu ja saatis palli posti kõrvalt võrku.

Õhtused kohtumised on alanud!

Ühtlasi sai Bayernist esimene meeskond, kes kindlustanud pääsu 16 parema hulka!

Aga Meistrite Liiga õhtu jätkub peagi ja ees ootavad järgmised vastasseisud:22.00 Atalanta - Manchester City22.00 Levekusen - Madridi Atletico22.00 Zagreb - Donetsk22.00 Crvena zvezda - Tottenham22.00 PSG - Club Brugge22.00 Madridi Real - Galatasaray

Mõlemad kohtumised on lõppenud. Suured võtsid lõpuks ikkagi oma. Eriti valus kaotus Lokomotivile.Bayern - Olympiakos 2:0Lokomotiv - Juventus 1:2

92. minut. 2:1! Kui juba tundus, et Juventus kaotab punkte, siis Douglas Costa osutub meeskonna kangelaseks ja viib meeskonna Lokomotivi vastu juhtima.

89. minut. Bayern lööb 2:0! Saksamaa klubile kindlustab võidu Ivan Perisic.

81. minut. Julge otsus Sarrilt. Võiduväravat jahtiv Juventus vahetas Ronaldo välja, Dybala tuli tema asemel platsile.

Lokomotiv - Juventus. 79. minut. Itaalia klubi oli lähedal juhtväravale, aga Guilherme päästis võõrustajad.

Bayern - Olympiakos 1:0. Pikalt väravat otsinud kodumeeskond jõuab lõpuks sihile 68. minutil. Värava autoriks on ei keegi muu kui Robert Lewandowski, kes realiseeris Comani söödu.

60. minut Coman lõi Bayerni poolelt ohtlikult peale, ent Sa tegi järjekordse suurepärase tõrje. Kas Olympiakos peab Saksamaa meistri survele vastu?

48. minut. Bayern jahib väravat, Olympiakose väravavaht on seni suutnud puuri puhtana hoida.

Teised poolajad on alanud!

Avapoolajad on lõppenud. Bayerni ja Olympiakose vahelises mängus on väravad jätkuvalt löömata. Lokomotiv - Juventus on samuti viigis, kui Ramsey viis külalised juhtima, aga Mirontšuki tabamus tõi kodumeeskonna mängu tagasi.

34. minut. Bayern oli lähedal juhtima minemisele, aga Olympiakose väravavaht Jose Sa tegi kaks head tõrjet ja päästis külalised halvimast.

Lokomotiv - Juventus 1:1 Põnev pööre Moskvas, kui Aleksei Mirantšuk viigistab Juventuse vastu seisu!

Lokomotiv - Juventus 0:1 Juba on löödud ka õhtu esimene värav, kui Aaron Ramsey viib Itaalia hiiu juhtima

Esimesed kohtumised on alanud!

Tervist, jalgpallisõbrad! Juba vähem kui tunni pärast algavad esimesed tänased Meistrite Liiga kohtumised. Kohe on heitluses ka suurklubid, kui Bayern võõrustab Olympiakost ja Juventus sõidab külla Lokomotivile.

Tänased mängud ja algusajad:19.55 Bayern - Olympiakos19.55 Lokomotiv - Juventus22.00 Atalanta - Manchester City22.00 Levekusen - Madridi Atletico22.00 Zagreb - Donetsk22.00 Crvena zvezda - Tottenham22.00 PSG - Club Brugge22.00 Madridi Real - Galatasaray