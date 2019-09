BLOGI | Meistrite liiga: tiitlikaitsja Liverpool alustas kaotusega, Inter komistas, Borussia kinkis Barcelonale viigi

Napoli pööras Liverpooli vastu mängu enda kasuks viimase kümne minutiga, mil Dries Mertens realiseeris esmalt José Callejóni teenitud penalti ja seejärel vormistas vahetusest sekkunud Fernando Llorente Virgil van Dijki eksimuse järel lõppseisu 2:0.

Jürgen Klopi juhendatav Liverpool on üldse esimene Meistrite liiga tiitlikaitsja viimase 25 aasta jooksul, kes on järgmist hooaega kaotusega alustanud. Viimati juhtus see 1994. aastal AC Milaniga.

Dortmundi Borussia tegi kodus võitlusliku 0:0 viigi FC Barcelonaga, kusjuures sakslastel oli hiilgav võimalus juhtima asuda 57. minutil, kui teeniti penalti. Marco Reus ei suutnud aga 11 meetri karistuslöögil Marc-Andre ter Stegenit üle mängida ja väravad jäidki löömata.

Mullune Euroopa liiga võitja Chelsea sai koduväljakul valusa 0:1 kaotuse Valencialt, hispaanlaste võiduvärava lõi Rodrigo Moreno 74. minutil. Kaks minutit enne normaalaja lõppu jättis Ross Barkley inglaste poolel penalti realiseerimata.

Õhtu esimeses mängus komistas Itaalia meistriliiga liider Milano Inter tšehhide Praha Slavia otsa, piirdudes koduväljakul 1:1 viigiga. Itaallastele päästis seejuures punkti Nicolo Barella 90. minuti tabamus.

Tänased tulemused:



E-alagrupp:

Napoli - Liverpool 2:0 (82. Dries Mertens (pen), 90. Fernando Llorente)

Salzburg - Genk 6:2 (2., 34., 45. Erling Haland, 36. Hee-Chan Hwang, 45. Dominik Szoboszlai, 66. Andreas Ulmer - 40. Jhon Lucumi, 52. Mbwana Samatta)

F-alagrupp:

Milano Inter - Praha Slavia 1:1 (90. Nicolo Barella/ 63. Peter Olayinka)