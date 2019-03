BLOGI | Meistrite liiga loosi järelkajad: Messile peaks madin Manchester Unitediga meeltmööda olema!

Meistrite liiga veerandfinaalide loos

Endine Liverpooli väravavaht Chris Kirkland (pildil) soovitab Jürgen Kloppil Portot, keda nad eelmisel hooajal 5:0 võitsid, mitte alahinnata: "Ärgem suhtugem Portosse austuseta. Nad on siin, sest nad väärivad seda kohta. Paberil võib see olla hea loos, aga paberi peal mänge ei võideta." Foto: AFP/Scanpix

Endine Unitedi peatreener David Moyes (uefa.com): "Meistrite liiga sellises faasis enam kehva meeskonda ei ole. Barcelona on üks võistlussarja favoriite, kuid Ole (ManU peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeri) naasmisest Camp Nou'le tuleb suurepärane mäng!". Foto: AP/Scanpix

Endine Barcelona poolkaitsja Deco (uefa.com): "Kui sul on Leo Messi, on sul eelis, mida teistel ei ole - sel põhjusel on Barcelona üks favoriitidest."

Manchester City peatreener Pep Guardiola mängust Tottenhamiga (uefa.com): "Me oleme kaks uskumatut klubi, kellel on imelised mängijad ja staadionid. Nendest tulevad kaks väga paeluvat kohtumist."

Selle näitaja järgi peaks Liverpoolil olema poolfinaal juba kaela riputatud. Porto vastu pole kuues mängus veel kaotust tunnistatud. Väravatevahe on 12:2. https://twitter.com/OptaJoe/status/1106515099152470016

Veel üks fakt, mis ManU - Barcelona paaris hispaanlaste kasuks räägib: United on Barca vastu tugevaimas eurosarjas saanud kaheksast mängust vaid ühe võidu. https://twitter.com/OptaJoe/status/1106515639802478593

Küll aga sobib statistiliselt Barcelona - Manchester Unitedi veernadfinaal väga hästi Lionel Messile: https://twitter.com/OptaJoe/status/1106516742157807617

Ajalugu Manchester Cityt ei soosi. Kõik neli eurosarja vastasseisu Inglise klubide vastu on nad varasemalt kaotanud - kaks korda Chelsea vastu (1971) ja kaks korda Liverpooli vastu (2018). https://twitter.com/OptaJoe/status/1106517122849689600

Teises poolfinaalis kohtub Man Unitedi ja Barcelona paari võitja Liverpooli ja Porto paari võitjaga.

Tottenhami ja Manchester City paari võitja läheb poolfinaalis vastamisi Ajaxi ja Juventuse paari võitjaga.

Sellega pole loos aga veel läbi - nüüd loositakse veel ka poolfinaalpaarid.

Manchester City on Spursi vastaseks!

Viimases paaris on vastamisi Manchester United ja FC Barcelona!

Tottenham Hotspur on kolmanda paari esimeseks meeskonnaks.

FC Portoga! Teine paar on seega Liverpool - Porto.

Liverpool kohtub...

Juventus! Ajax ja Juventus on esimeseks paariks.

Esimese klubina võetakse loosikausist Ajax. Nemad mängivad oma esimese mängu seega kodus - aga kelle vastu?

Lisaks Marchettile tuleb loosiga aitama 2010. aasta Meistrite liiga võitja, väravavaht Julio Cesar.

Loosi asub läbi viima UEFA tehniline sekretär Giorgio Marchetti, mees, kes on viimastel aastatel sellega tuntust kogunud.

Nagu ikka kombeks, koosneb ürituse esimene pool suuresti tühjadest kõnedest ja videotega pinge kruvimisest.

Nõnda - loositseremoonia on algamas!

Tere pärastlõunat! Enne loosi natuke intriigi ka õhku: eile õhtul hakkas liikuma foto mingisugusest dokumendist, millel väidetakse olevat ette määratud loositulemused. Eks näha, kas nii läheb või mitte!https://twitter.com/DiscussFootbal/status/1106293060227469324