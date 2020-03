BLOGI | Meistrite liiga: Leipzig häbistas mullust finalisti, sloveenlane vedas Atalanta veerandfinaali

Atalanta on viimasel ajal olnud suurepärases hoos. Klubi on võitnud kolm järjestikust matši ka Itaalia Serie A-s ja asub seal neljandal kohal.

RB Leipzig - Tottenham 3:0 (kokku 4:0), Valencia - Atalanta 3:4 (kokku 4:8) Kolmapäeval on Meistrite liiga kahes tõelises põnevuspaaris vastamisi Liverpool - Madridi Atletico (avamäng 0:1) ning PSG - Dortmundi Borussia (1:2). Leipzig lõpetab Tottenhami piinad 3:0 võiduga. Kokkuvõttes olid sakslased teenitult paremad 4:0. KÕIK! Atalanta võidab Valenciat 4:3 ja pääseb kahe mängu summas edasi skooriga 8:4. Emil Forsberg lööb 87. minutil 3:0 Leipzigile! Õuduste õhtu Mourinho jaoks. Josip Ilicic lööb juba neljanda värava! 4:3 Atalantale. Nii pingevaba Meistrite liiga play-offi õhtut ei mäletagi... Sloveenlane Josip Ilicic vormistab kübaratriki ja viigistab 3:3-le. Kõik, game over, Atalanta juhib kokkuvõttes 7:4. Valencia pääseb Ferran Torrese väravast 3:2 ette. Lõpuni jääb aga vaid 20 minutit... Werner lõi üle värava. Leipzigi ründaja tahab kangesti jala valgeks saada. Valencia - Atalanta 2:2. Kevin Gameiro lööb õhtu teise värava, kuid hispaanlastel on nelja veel vaja... Koroonaviirus kummitab ka maailma parimaid jalgpallureid... https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/prantsuse-jalgpallitahele-kylian-mbappele-tehti-koroonaviiruse-test?id=89189231 Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus. Avapoolajad lõppenud: RB Leipzig - Tottenham 2:0 (kokku 3:0), Valencia - Atalanta 1:2 (kokku 2:6) Atalanta lööb avapoolaja lõpus 2:1. Valencia kaitsja Mouctar Diakhaby mängis oma karistusalas käega ning taas on penalti realiseerimisel kindel Josip Ilicic. Itaallased juhivad Valencia vastu kahe mängu summas juba 6:2. Tasub meenutada, et Tottenhami ootab juba viie päeva pärast koduliiga mäng heas hoos Manchester Unitediga. Juba see matš võib nende lootused neljandast kohast ja uue hooaja Meistrite liiga jalgpallist lõplikult kustutada. Vahelduseks oli ka üks Tottenhami võimalus, kuid edu see ei toonud. Pealelöögid on Leipzigile 6:1. Marcel Sabitzer on tänavu seitsme Meistrite liiga mänguga olnud osaline juba kuue värava juures - 4 väravat ja 2 väravasöötu. Paraku on tänastes mängudes pinge kadunud juba esimese poole tunniga... Timo Werner oli taas ohtlik. Just selline mees on hetkel Tottenhami ründeliinist puudu... Lloris suudab sedakorda Tottenhami halvimast päästa, tõrjudes Leipzigi kontrarünnakul Werneri pealelöögi. Inglise kõrgliiga klubidest on vaid Aston Villa lasknud endale lüüa kõigi sarjade peale kokku rohkem väravaid (42) kui Tottenham (37) pärast Jose Mourinho ametisse asumist 23. novembril. Valencia viigistab 1:1-le Kevin Gameiro väravast. Hispaanlased vajavad lisaajale jõudmiseks veel kolme väravat. 21. minutil lööb Leipzig 2:0! Kapten Marcel Sabitzer saadab palli peaga lähemasse nurka. Lloris peaks taas väga pettunud olema, sest prantslane sai taas näpud vahele... Timo Werner lööb teise palli Tottenhami värava eest võrku, kuid see ei loe. Kohtunik fikseeris õigesti suluseisu. Ühtlasi on selge, et Leipzigi ja Tottenhami mäng ei saa enam minna lisaajale. Tottenhami päästaks nüüd vaid kaks väravat... Valencia tühjad tribüünid... Leipzig lööb 10. minutil Tottenhami vastu 1:0! Inglise klubi kaitsjad ei suuda Timo Werneri pealelöögi järel palli puhtaks lüüa ning jätkuolukorras kõmmutab Marcel Sabitzer karistusala joonelt palli väravasse. Ka Hugo Lloris polnud tipptasemel. Leipzig - Tottenham mängus pole midagi üliohtlikku veel sündinud. Valencia peab nüüd lööma 4 väravat, et jõuda lisaajani... Leipzigi alg11: Atalanta teeb imelise alguse ja asub Hispaanias tühjade tribüünide ees peetavas matšis Valencia vastu 1:0 juhtima! Itaalia klubi teenis juba 3. minutil penalti, mille realiseeris Josip Ilicic. Mängud on alanud! Leipzigi - Tottenhami algkoosseisud: Valencia - Atalanta algkoosseisud: