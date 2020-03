BLOGI | Meistrite liiga kaheksandikfinaalid: tiitlikaitsjat Liverpooli tabas krahh, PSG lükkas Borussia auti

Meistrite liiga: Liverpool - Atletico (2:3); PSG - Dortmund (2:0)

Seega võib ametlikult öelda, et tiitlikaitsja on audis!

Atletico paneb kirsi tordile ja võidab mängu 3:2! 120. minutil skooris Alvaro Morata.

Liverpooli väravaid ei paista esialgu kuskilt. Aega on maksimaalselt kuus-seitse minutit.

Käib 109. minut.

Liverpool tõi mängu päästma Fabinho ja Divock Origi, pingile läksid Wijnaldum ja Jordan Henderson.

Nüüd on Liverpoolil vaja juba kaht väravat, aega on selleks 15 minutit.

Ja Llorente paneb 105. minutil veel ühe! 2:2 ja Atletico on ühe jalaga veerandfinaalis.

Nüüd on Liverpoolil vaja vähemalt üks värav veel lüüa, et edasi pääseda.

Tabamuse autoriks on vahetusmees Marcos Llorente, kes kasutas äta Liverpooli väravavahi Adriani kehva väljalöögi.

Ja tuligi ära! Atletico nõelab 97. minutil vastu. 2:1!

Atletico jaoks pole kõik sugugi kadunud, piisab ühest väravast ja edasi oleks juba nemad.

Roberto Firmino on Liverpooli teise värava autor. Tema pealöök läks esmalt posti, aga seejärel põrkas pall brasillasele otse jala peale. Värav sündis 94. minutil.

Liverpool läheb 2:0 ette!

Liverpooli ja Atletico lisaaeg on alanud, mõlemal tiimil on tehtud vaid üks vahetus.

PSG - Borussia lõppebki Prantsusmaa klubi 2:0 võiduga, kokkuvõttes jääb PSG seega 3:2 peale ja sammub veerandfinaali.

Nii et Liverpool elab, mäng läheb lisaajale.

OPPAAAAAA!!! Hoopis Atletico lööb värava, aga kohtunik ütleb, et tegu oli suluseisuga ja väravat ei loeta.

Liverpoolil on aega veel üks minut, et lisaaega vältida.

PSG - Borussia: Emre Can saab 89. minutil otse punase kaardi ja jätab Borussia vähemusse!

Liverpool - Atletico: Mo Salah näitab 86. minutil triblamise meistriklassi, aga pommlöök läheb üle.

Mõlemas matšis on 85 minutit täis tiksunud.

Liverpool toob normaalaja viimaseks kümneks minutiks platsile James Milneri, puhkama saab minna Alex Oxlade-Chamberlain.

Mõlemas kohtumises on käimas 74. minut.

Liverpool tahab mängu kindlasti normaalajal ära otsustada. Andrew Robertson on Liverpooli teisele väravale lähedal, aga tema löök läheb latti. Seega ikka 1:0 Liverpooli kasuks ja praeguse seisuga on ees ootamas lisaaeg.

Hiljuti koroonaviiruse kontrollis käinud PSG ründetäht Kylian Mbappe tuleb 64. minutil platsile, et kodumeeskonna eduseisu kindlustada.

PSG - Borussia ikka 2:0 PSG-le, Borussia keskkaitsja Mats Hummels sai 61. minutil kollase kaardi.

Liverpool - Atletico: 56. minutil teeb Atletico vahetuse, Diego Costa läheb pingile, asemele tuleb Marco Llorente. Seisud püsivad samad, Liverpool - Atletico 1:0, PSG - Borusiia 2:0.

Mõlemas kohtumises algasid teised poolajad, vahetusi pole tehtud.

Esimesed poolajad on nüüd mõlemas kohtumises läbi. Kahe mängu kokkuvõttes on PSG Borussia vastu ees 3:2, Liverpool ja Atletico on 1:1 viigis.

PSG läheb Borussia vastu esimese poolaja teisel üleminutil juba 2:0 ette! Värava autoriks on Juan Bernat.

Sööduandjaks oli Alex Oxlade-Chamberlain.

Värav! Georgino Wijnaldum viib Liverpooli 44. minutil pealöögist 1:0 ette. Kui kohtumine nii lõppeb, näeme lisaaega.

Esimene poolaeg hakkab mõlemas kohtumises lõpule jõudma, Liverpool - Atletico ikka 0:0, PSG - Borussia 1:0.

PSG - Borussia 1:0! Neymar viib PSG 28. minutil juhtima ja praeguse seisuga läheks edasi juba Prantsusmaa klubi.

25 minutit mängitud, mõlemas kohtumises seis ikka 0:0. PSG ja Borussia heitluses sai 16. minutil kollase kaardi Borussia noor sensatsioon Erling Haaland.

PSG - Borussia: PSG staar Neymar vajas arstiabi, aga nüüd on brasiillane taas jalul.

Liverpooli ja Atletico mängus on esimesed poolvõimalused kaheksa minuti jooksul juba olnud, aga midagi väga ohtlikku mitte. Pallivaldamine on seni olnud selgelt Liverpooli käes.

Kohtumised on alanud!

Atletico paneb vastu järgmised mängijad:https://twitter.com/atletienglish/status/1237813831465865223?ref_src=twsrc%5Etfw

Liverpooli algkoosseis Atletico vastu:https://twitter.com/LFC/status/1237811518659592192?ref_src=twsrc%5Etfw

Borussia tuleb väljakule nii: https://twitter.com/BlackYellow/status/1237812318211366912?ref_src=twsrc%5Etfw

Siin on tänased algkoosseisud. Esmalt PSG alg-11.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1237817451104079877?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere õhtust! Ehk aitab jalgpall mõneks tunniks koroona unustada, mängud algavad kell 22. Tõsi, PSG ja Borussia mängivad tühjade tribüünide ees, seega on viirust keeruline unustada.