BLOGI | Meistrite Liiga: Barcelona naaseb Itaaliast väärtusliku võõrsilväravaga, Bayern ühe jalaga veerandfinaalis

MEISTRITE LIIGA KAHEKSANDIKFINAALID (25:02):

Sellega tänaseks lõpetame! Kohtumiseni juba homme!

Läbi! Tänaseks on Meistrite Liigaga ühelpool. Bayern sai võõrsilt Chelsea üle lõpuks kindla 3:0 võidu, Napoli ja Barcelona leppisid põneva kohtumise 1:1 viiki.

Kohtumise lõpus peab vigastusega veel Pique väljakult lahkuma, asemele Clement Lenglet. Barcelona jaoks on mängu lõpp võtnud kurva pöörde.

Tuline lõpp! Arturo Vidal teenib normaalaja lõpus kaks kollast kaarti järjest. Kas Napoli suudab lisaminutitel veel arvulise enamuse ära kasutada?

91. minut. Neljas värav oli väga lähedal, aga just vahetusest sekkunud Goretzka löögi suudavad kaitsjad vaevu blokeerida.

Griezmann võetakse välja, tulevikutalent Ansu Fati saab mõned minutid kirja.

86. minut. Arthur lööb kaugelt peale, aga löök Napoli väravat ei ohusta.

Peakohtunik Turpin näitas algselt kollast kaarti, aga VAR hindas vea punase kaardi vääriliseks.

Chelsea olukord läheb aina raskemaks. Alonso saab 83. minutil karmi vea eest punase kaardi.

82. minut. Värava löönud Griezmann võtab Napoli kiirrünnaku maha ja saab kollase kaardi.

80. minut. Napoli jahib 2:1 väravat. Selge on see, et 1:1 viigiga läheb Barcelonas raskeks.

3:0! Kaks väravasöötu jaganud Lewandowski saab nüüd ka ise tabamuse kirja. Chelsea kaitse on täiesti laiali, poolakas lööb oma karjääri ühe lihtsaima värava. Vägisi tundub, et see paar on juba otsustatud, aga jalgpallis on ka hullemast seisust välja tuldud...

71. minut. Napoli on hakanud selgelt kõrgemalt Barcelonale survet avaldama. Kas surve toob ka edu või Barcelona salvab kiirrünnakutega?

67. minut. Chelseal on raske. Äsja vahetusest mängu sekkunud Coutinho saadab ohtliku käärlöögi teele, aga võõrustajate õnneks veereb pall väravast mööda.

Napoli ründemäng on pärast Barcelona viigiväravat elavnenud. Lähedal oli juhtvärav, aga di Lorenzo ei suuda puurilukku üle mängida.

61. minut. Pall käis kastis vastu Christianseni kätt, Bayerni mängijad nõuavad penaltit, aga tulutult.

1:1. Barcelona viigistab! Külalised muugivad lõpuks Napoli kaitse lahti ning Griezmann ei jäta võimalust kasutamata.

Chelsea on jäänud kõigest kolme minutiga väga raskesse seisu. Kas Chelsea suudab nüüd end koguda?

0:2! Kas nüüd läheb Bayern oma teed? Taas on värava autoriks Gnabry, kusjuures eeltöö tegi taas Lewandowski.

Ai-ai-ai... Värava autor Mertens saab jala pihta valusa löögi ning vajab tohtrite abi. Tundub, et belglane saab siiski mängu jätkata.

50. minut. Siit tuleb ära! Gnabry viib Bayerni juhtima. Lewandowski leiab meeste vahelt täpse sööduga sakslase üles, kes palli võrku saadab. Bayernil on magus võõrsilvärav käes.

Valus löök Chelseale. Jorginho räägib endale kollase kaardi välja ning jääb korduskohtumisest eemale.

47. minut. Chelsea on teist poolaega alustanud teravalt. Kastis sai ohtlikult löögile Barkley, aga Neuer oli oma ülesannete kõrgusel. Tagantjärele poleks potentsiaalne värav siiski lugenud, sest olukorra eel vilistati suluseis.

Ja mõlemas kohtumises teine poolaeg käib!

Mõlemas kohtumises poolaeg mängitud. Chelsea - Bayern mängus väravaarve avamata, aga mida mäng edasi, seda rohkem avatumaks kohtumine muutus. Ohtlikke olukordi tekkis mõlemal meeskonnal.Napoli juhib poolajaks Barcelonat 1:0. Kataloonia klubi mängumehed valdasid selgelt rohkem palli, aga Napoli kaitse on siiamaani suurepäraselt püsinud. Barcelonal jätkuvalt 0 lööki raamidesse.

43. minut. Chelsea vastas ohtliku kiirrünnakuga, Alonso tugeva pealelöögi suudab Neuer siiski tõrjuda.

42. minut. Bayernil oli heast kohast karistuslöök kasutada, aga Chelsea klaarib kindlalt olukorra.

35. minut. Barcelona veeretab Napoli kasti ümber palli, itaallaste kaitset veel lahti muukida õnnestunud pole.

33. minut. Väga lähedale oli juhtväravale ka Bayern, aga Mülleri pealöök maandus latis.

Vabandust, tegu oli siiski Mertensiga! Belglase löök lõppes ristnurgas, ter Stegen oli soorituse vastu võimetu.

30. minut. Värav! Insigne lööb suurepärase kauglöögiga Napoli Barcelona vastu 1:0 juhtima!

28. minut. Lewandowskil oli suurepärane võimalus viia Bayern juhtima, aga Caballero suutis jalaga viimasel hetkel Chelsea halvimast päästa.

20. minut. Seni on mõlemad kohtumised möödunud tasavägiselt. Vaikselt on tekkimas teravamaid võimalusi, aga ei Chelsea-Bayern ega Napoli-Barcelona mängus midagi ülemäära ohtlikku veel sündinud pole.

19. minut. Giroud pääseb nurgalöögist peaga löögile, aga Neueri jaoks on tegu lihtsa palliga.

19. minut. Alaba saab jala vahele ja Chelseal on kasutada nurgalöök.

17. minut. Napolil tekkis hea võimalus kiirrünnakuks, aga Callejoni sööt lõppes Barcelona väravavahi kätes.

11. minut. Insigne (Napoli) saab raamidesse löögi kirja, aga tegu on ter Stegeni jaoks lihtsa palliga.

10. minut. Napoli ja Barcelona mäng on alanud rahulikult. Külalised on küll koguni 72% ajast palli vallanud, aga ühtegi pealelööki veel kirjas pole.

6. minut. Mason Mount (Chelsea) saab ka löögile, aga pall lendab selgelt üle värava.

6. minut. Bayern alustas kohtumist teravamalt, aga Chelsea on nüüdseks samuti mängu sisse saanud ning otsib võimalusi rünnakuteks.

Mõlemad kohtumised on alanud!

Tervist, head jalgpallisõbrad! Juba peagi on jätkumas Meistrite Liiga kaheksandikfinaalid. Algkoosseisud on lisatud ning mängude alguseni on jäänud veidi üle 10 minuti.

