BLOGI | Liverpool võitis Meistrite liiga veerandfinaalis Portot, Tottenham alistas penaltil eksinud Manchester City

Tottenham - Manchester City; Liverpool - Porto

Tottenham võitis Manchester Cityt 1:0! Põhja-Londoni klubi kaotas aga Harry Kane`i. https://twitter.com/SpursOfficial/status/1115719790306439169

Liverpool on võitnud Portot 2:0 ja kordusmängu eel ollakse selge favoriit. Kõige tähtsam, et taga suudeti null hoida. https://twitter.com/LFC/status/1115719174477746177

78. minutil viib Heung-Min Son Tottenhami 1:0 juhtima! Väga ootamatu pööre! Korealane suudab karistusalas palli platsil hoida, keerab otsejoonelt tagasi ja kõmmutab palli väravasse!

Kane`i lahkumise järel ei suuda Tottenham enam rünnakutel palli ees hoida. City pressib ja jahib võiduväravat.

Kohtumiste lõpuni jääb veerand tundi. Hetkeseisuga jääks mõlemas paaris kordusmänguks kõigile veel võimalus.

VAR vaatab Liverpooli mängus olukorra üle, sest oli kahtlus Dejan Lovreni käega mängus. Penaltit ei tule!

Guardiola toob oma nimekalt varumeeste pingilt mängu ründaja Gabriel Jesuse, lahkub Agüero.

Briti meedias spekuleeritakse, et vasaku jala pahkluud vigastanud Harry Kane`i tänavune hooaeg võib olla lõppenud. See on tohutu löök Tottenhamile, kes oli juba vahepeal pikka aega Kane`ita...

Valus löök Tottenhamile - Harry Kane saab vigastada ja peab platsilt lahkuma. Asemele tuleb Lucas Moura. Fabian Delphiga kokkupõrkel jalale viga teinud Kane`i olukord tundub päris tõsine ja ründeäss siirdub vahetuse järel kohe tunnelisse.https://twitter.com/SpursOfficial/status/1115710018215653384

City fännide rõõmuks saab Ederson jätkata.

Manchester City väravavaht Ederson saab vigastada.

Mane lööb palli võrku, kuid kohtunik fikseerib suluseisu!

Tottenhami ja Man City teine poolaeg algab väga tuliselt. Kohe on teise värava all ohtlik moment, kui korealase Son Heung-Mini kauglöök vuhiseb napilt tagumisest postist mööda.

Lloris peab kohe teisel minutil oma klassi veelkord tõestama, kui tõrjub Sterlingi löögi.

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Tottenham - Man City avapoolajal jäid väravad löömata. Meenutame, et Agüero jättis seejuures penalti realiseerimata. https://twitter.com/SpursOfficial/status/1115706718502178818

Liverpool on võitnud Porto vastu avapoolaja 2:0. Inglaste peatreener Jürgen Klopp võib olla väga rahul.

44. minut: City ohtlik olukord, kuid Agüero kauglöök vuhiseb väravast mööda.

41. minut: Tottenhamil jälle ohtlik karistuslöök - Taani äss Eriksen keerutab värava peale, kuid Ederson on valvel ja tõrjub.

Pärast Agüero ebaõnnestunud penaltit on Tottenham olnud selgelt ohtlikum pool, kuid seis püsib 0:0.

34. minut: Erikseni karistuslöök ebaõnnestub, kuid seejärel jääb pall City karistusalasse ohtlikult põrkama ja järgneb veel kaks pealelööki. Olukord lõppeb suluseisuga, kuid hetk oli väga ohtlik City jaoks.

Alisson teeb suurepärase tõrje. Seejärel olukord jätkub ja pall puutub Alexander Arnoldi kätt. Kohtunik vaatab VARi abil olukorra üle, kuid penaltit ei anna.

26. minut: Firmino viib Liverpooli 2:0 ette, hea sööt Alexander-Arnoldilt. Väga kerge tabamus Firmino jaoks värava eest. Liverpool on teinud võimsa alguse ning liigub kindlalt poolfinaali kursil.

23. minut: Ederson päästab City, tõrjudes Harry Kane`i löögi.

Nii võttis Lloris Agüero penalti ära. Video prantslase suurepärastest tõrjetest. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1115696666328358917

Firmino on kahe viimase hooajaga olnud Meistrite liigas osaline juba 20 värava juures (12 väravat, 8 söötu). Sellest enam on suutnud vaid Cristiano Ronaldo (24). https://twitter.com/OptaJoe/status/1115693159567245320

Agüero pehme 11m karistuslöök, Hugo Lloris aimab nurga ära ja tõrjub!

13. minut: Pall puutub kodumeeskonna karistusalas Tottenhami kaitsja Danny Rose`i kätt ning kohtunik otsustab VARi abil penalti määrata!

Dele Allil avanes kohtumises Manchester Cityga hea löögivõimalus karistusala joonelt, kuid Tottenhami poolkaitsja sooritus ebaõnnestub ja pall vuhiseb üle värava.

Keita löök lendas väravasse Porto kaitsjast ehk rikošetist.

Keita viib 5. minutil Liverpooli 1:0 juhtima! Resultatiivne sööt Firminolt.

Kohtumiste avaviled on kõlanud!

Favoriitideks tuleb täna lugeda Premier League'i tiitlile heitlevaid Liverpooli ja Manchester Cityt - mõlemad meeskonnad alistasid kaheksandikfinaalis Saksa võistkonna ning saavad veerandfinaalis avamängu kodus pidada. Portot peetakse sealjuures kaheksast Meistrite liigasse alles jäänud võistkonnast kõige nõrgemaks.Eelmisel hooajal läksid Liverpool ja Porto samuti play-off'is vastamisi - kaheksandikfinaalis sai Liverpool võõrsil avamängus suure 5:0 võidu ning sai korduskohtumises edasi 0:0 viigiga.Manchester City tuleb mängule väga võimsa seeria pealt: nad on alates veebruari algusest võitnud 14 kohtumist järjest, samal ajal kui Tottenham oskas hiljuti viiest liigamängust vaid ühe viigipunkti kirja saada.

FC Porto astub Liverpoolil vastu sellise rivistusega: https://twitter.com/FCPorto/status/1115673373282066434

Ja Tottenhami algkoosseis on siin: https://twitter.com/SpursOfficial/status/1115673192700497926

Manchester City algrivistus Tottenhami vastu on selline: https://twitter.com/ManCity/status/1115671967783366656

Liverpooli algkoosseis Portoga mänguks: https://twitter.com/LFC/status/1115671578057105409