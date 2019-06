BLOGI | Liverpool pani hooajale kuldse punkti ja krooniti Meistrite liiga võitjaks!

Sel hooajal olid meeskonnad omavahel kahel korral Premier League'is kohtunud ning mõlemal juhul jäi Liverpool peale 2:1. Alates 2013. aastast on Liverpool ja Tottenham omavahel kohtunud 14 korda. Liverpool on teeninud üheksa võitu ja Tottenham ainult ühe. Neli matši on lõppenud viigiga.

🔴 Liverpool are the 2019 winners of the UEFA Champions League! 🎉🎉🎉#UCLfinal @LFC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019

Tottenham - Liverpool https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134932974452056064 Kuues tiitel Liverpoolile. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134930018910593025 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134929864849580032 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134928200704831489 Vahetusmeeste väravad Meistrite liiga finaalides: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134926353269166080 KÕIK! Liverpool on võitnud 2:0! Klavani eksklubi on uus meistrite liiga võitja. See on kuulsa Inglise klubi läbi aegade kuues eurosarja karikas. Rose saab nurgalöögi järel löögile, Alisson tõrjub taas! Kane lootis penaltit, kuid seda ei tule. 90 minutit on täis tiksunud ning lisatakse viis lisaminutit. Origi lööb nurgalöögi järgsest olukorrast 2:0! Tottenhami mehed ei suuda palli karistusalast ära lüüa, pall jõuab Matipi söödust Origini ning belglane saadab palli täpselt tagumisse nurka! Liverpoolile nurgalöök. Ohtlik nurgalöök Tottenhamile - Son jäi värava ees vabaks, lõi peaga üle värava, ent fikseeriti ka suluseis. Eriksen kõmmutas peale, kuid Alisson toob tagumisest nurgast ära! Karistuslöök Tottenhamile, napilt kastist väljas, mitte penalti. Tottenham toob 81. minutil Alli asemele võimsa ja pika Llorente. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134923475636895744 Son kõmmutas kaugelt peale, Alisson päästab! Ja kohe uus üritus Mouralt, mille taas Liverpooli puurilukk tõrjub. Alisson on tänase palga auga välja teeninud. Liverpool laseb Tottenhamil palli vallata ja noolib vaid kontrarünnaku võimalusi. Tottenham pressib. Seekordne rünnak lõppes Soni käega mänguga. Vahetusmehed on viimastes finaalides väravaid löönud. Kas ka Moura? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134920807082287105 Tottenhami teine vahetus: Sissoko lahkub ja Eric Dier tuleb väljakule. Tottenhamilt taas ohtlik kontrarünnak, kuid Alli pealelöök ebaõnnestub täielikult. See oli pigem söödu moodi... 20 minutit jääb lõpuni. Kas tõesti Sissoko 20. sekundi käsi otsustab finaali saatuse? Trippierilt kaks ohtlikku tsenderdust, ent väravat ei tule. Liverpool vastas kohe kontraga. Milner lööb napilt posti kõrvalt mööda! Mane ja Salah tegid suurepärase eeltöö. Ilmselt hakkab Eriksen mängima Winksi kohal ja Moura kõrgemal. Nii võttis Lloris teise poolaja alguses palli otse Mane jalalt. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134918522356817922 Ja Tottenham toob 65. minutil Lucas Moura platsile. Lahkub Winks. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134919524518649857 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134918820576059399 Klopp teeb juba teise käigu - igiliikur Milner tuleb Wijnaldumi asemele. Meenutuseks, et viimane inglaste vaheline finaal Manchester Unitedi ja Chelsea vahel läks penaltide peale. Siis võitis United, otsustaval löögil eksis Anelka. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134917984152170496 Klopp teeb juba 57. minutil esimese vahetuse - Firmino asemele Origi, kes on hooaja lõpus heas hoos olnud. Tottenham sai kaks nurgalööki järjest. Teisel juhul pääses Vertonghen kaugelt peaga löögile, kuid pall vuhises kõrgelt üle värava. Teine poolaeg on alanud märksa huvitavamalt, kui avapoolaeg lõppes. Tottenham vastas koheselt ohtliku kontraga, kuid pall takerdus lõpuks kaitsjatesse. Liverpool oli ohtlik - õigel ajal väravajoonelt välja jooksnud Lloris võttis palli Mane jalalt! Fabinho proovis kaugelt pealelööki, Lloris tõrjus kerge rikošeti saanud palli. Tottenhamilt taas ohtlik rünnak, kuid keskväljamees Winks jooksis lõpuks Robertsonile otsa ja luhtas võimaluse. Son jäi karistuslöögi järel suluseisu, kuid äärekohtunik seda ei vilistanud ja ootas VARi otsust. Vile tuli piinlikult hilja. Enne jõudis Kane juba peale lüüa. Nüüd sai Kane kenasti palli omaks, mängis ühest mehest mööda ja söötis, kuid Son ei saa palli kätte. Kumbki meeskond vaheajal vahetusi ei teinud. Teine poolaeg algas! Kas Harry Kane oli õige valik algkoosseisu? Siiani null pealelööki, 11 puudet, tema vastu tehti kaks viga... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134909917368733697 Avapoolajale lisatud kaks minutit on läbi saanud. Esimene pool 1:0 Liverpoolile. Ausalt öeldes suhteliselt igav poolaeg. Taanlase Erikseni võimalus karistusala lähistelt - täiesti mööda ja üle! Pealelöögid on 8:2 Liverpoolile, seis 1:0 Liverpoolile. Tottenhami ohtlik kontra, kuid Alli viimane sööt Sonile läheb liiga pikaks... Liverpooli ohtlikud nurgalöögid - kaks järjest - edu ei too. Kaks minutit jääb avapoolaja lõpuni. Vertonghen saab ravi, nurgalöögi ajal sai tema käsi viga. Keskkaitsja saab siiski jätkata. Vasakkaitsja Robertson kõmmutas kaugelt peale, Lloris suunas palli käega üle värava. Salah on üldse esimene egiptlane, kes on meistrite liigas värava löönud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134905878090588160 Pool tundi on mängitud ja võib öelda, et Tottenham on olnud siiani parem meeskond. Mida aga ei ole, on üliohtlikud olukorrad. Foto reedab, et Lloris oli penalti puhul tõrjele päris lähedal... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134905122595725312 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/piltuudis-poolpaljas-naine-jooksis-meistrite-liiga-finaalmangu-ajal-platsile?id=86400453 Son sai suurepärase söödu ette, kuid fikseeriti napp suluseis. Vahepeal käis platsil poolpaljas naine... Rose päästab Tottenhami, lüües Salahi eest palli peaga ära! Meenutame, milline oli Sissoko avaminuti käega mäng: https://twitter.com/NickBromberg/status/1134898770657849344 Tottenham on tänavu lasknud Meistrite liigas endale esimese viie minutiga lüüa juba 5 väravat. https://twitter.com/OptaJohan/status/1134900173572845568 Son oli kontral läbi pääsemas, kuid viimasel hetkel lapiti olukord. Paremkaitsja Alexander-Arnold kõmmutas kaugelt peale, väga ohtlik, kuid mööda! Tottenham domineerib palli valdamist selgelt, kuid see protsent ei maksa hetkel midagi. Viimati juhtis Liverpool taolist finaali 1984. aastal... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134900476682604546 Liverpool üritab juba mitmes kord pika palli Manele ette kontrarünnakusse anda. Siiani on Tottenhami kaitse suutnud sellega toime tulla (kui avaminut ära unustada). Kohtunik halastab Matipile. Keskkaitsja sõitis Harry Kane`i pikali. https://twitter.com/LFC/status/1134899329729257474 Liverpooli nurgalöök. Ka see suurt ohtu ei kujuta, Lloris sai palli käega ära lüüa. Patuoinas Sissoko lõi kaugelt peale, kuid täpsus jättis soovida. Nii sündis Salahi värav: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134899466467708929 Tottenham saab esimese nurgalöögi, kuid Van Dijk tõusis kõige kõrgemale ja lõi palli karistusalast minema. 1:0 ! Salah realiseerib penalti! Lloris aimas nurga ära, kuid Egiptuse koondislase löök oli täpne ja tugev. Mäng algas! Mäng algas! Juba 20. sekundil penalti Liverpoolile! Sissoko mängis oma karistusalas käega. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134897855884406784 Leinaseisak Arsenali ja Reali eksmängija Juan Antonio Reyesi auks, kes hukkus täna hommikul autoavariis. Meeskonnad on staadionile marssinud. Kõlab Meistrite liiga hümn. Meistrite liiga karika tõid staadionile Liverpooli legend Ian Rush ja Tottenhami endine keskkaitsjast kapten Ledley King. Atletico staadion on ootusärevuses... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134895967709347840 Liverpooli peatreener Jürgen Klopp osaleb Meistrite liiga finaalis kolmandat korda ja loodab kurva kaotusteseeria lõpetada. Varem on kolmel korral finaali kaotanud vaid Marcello Lippi Juventusega. Tottenham on 40. klubi, mis on tugevaimas eurosarjas finaali jõudnud. Viimati oli debütandina finaalis Chelsea 2008. aastal. Võidu korral saaks Tottenhamist 23. uhke tiitlini jõudnud klubi. Liverpool jahib samas juba oma ajaloo kuuendat Meistrite liiga tiitlivõitu. https://twitter.com/LFC/status/1134887887764410369 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134888831977738241 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134887322078588929 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134884473894506497 Ja siin Liverpooli algkoosseis - rivis on tagasi Firmino! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134880725793169408 Vigastusest paranenud Harry Kane alustab Tottenhami algkoosseisus! Poolfinaalis kübaratriki teinud Lucas on varumees. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134880080117870592 Tottenhami laulupidu Madridis: https://twitter.com/ESPNUK/status/1134793684472516609 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134874768044384262 Maailmameister Hugo Lloris on täna kindlasti Tottenhami jaoks üks põhimehi, kelle panusest sõltub väga palju. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134861674970787841 Klopil on Madridis teisik... https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-liverpooli-fannid-leidsid-madridist-jurgen-klopi-teisiku?id=86399625 Selline uhke karikas on mängus. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1134855175745806336 Kümned tuhanded Liverpooli fännid Madridi tänavatel "You'll Never Walk Alone'i" laulmas. Külmavärinate materjal!https://twitter.com/Noemidemiguel/status/1134827242134102017 Pool Liverpooli on Madridi reisinud? https://twitter.com/ColinMurray/status/1134821737974161408 Meistrite liiga finaal algab selle traagilise uudise tõttu leinaseisakuga. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/endine-hispaania-koondise-ja-londoni-arsenali-rundaja-lahkus-meie-seast-koigest-35-aastasena?id=86397817 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-arsenali-fannid-valmistuvad-londonist-pogenema-inglased-teavad-juba-finaali-kangelase-nime?id=86396181 Mis saab lõpuks finaalis otsustavaks? https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liiga-finaal-kloppi-kibe-saatus-kanei-kusimus-ja-koike-otsustav-vaimne-pinge?id=86380505 Tottenhami liider on samuti mänguvalmis. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/harry-kane-lubas-meistrite-liiga-finaalis-mangida-tunnen-end-suureparaselt?id=86342903 Liverpooli ründetuus on mänguvalmis. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/roberto-firmino-saab-meistrite-liiga-finaalis-liverpooli-aidata-uks-tahtmangija-jaab-aga-korvale?id=86352149 Mõlemal finalistil on ühtteist tõestada. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-kas-liverpool-touseb-koigi-aegade-kolmandaks-voi-laheb-londonisse-teine-tiitel?id=86340003 Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on seni olnud poolfinaalide mees. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-maailmarekordimees-poolfinaalide-voitmises-aga-mis-saab-finaalidest?id=86393181



Finaali eelvaade:

Tottenhami meeste jaoks on tegemist esimese korraga nii suurele areenile astuda. Liverpooli mängis sisuliselt samas koosseisus ka mulluses finaalis, kuid toona jäädi 1:3 alla Madridi Realile. Finaali eel on kõvasti esile tõstetud ka Klopi nukrat seeriat finaalides. Praeguseks on ta juhendajana kaotanud järjest kuus erinevat finaali. Seejuures on tema jaoks kaotusega lõppenud kõik kolm Liverpooliga mängitud finaali.

Vigastatud mängijate osakonnast oli mõlemal meeskonnal hiljuti häid uudiseid. Liverpool teatas, et mänguvalmis on tipuründaja Roberto Firmino ning Tottenhami saab aidata nende suurim staar Harry Kane. Seni on ainult küsimuseks, kas Kane usaldatakse pausi järel kohe algkoosseisu või jääb talle vahetusest sekkuja roll. Tottenhamil on kõik ülejäänud põhitegijad rivis, Liverpooli ässadest peab reievigastuse tõttu finaali kõrvalt vaatama Naby Keita.

Mauricio Pochettino enne mängu: „Kõige tähtsam on vabadus. Väljakul tuleb tunda ennast vabalt. Tuleb mängida nii nagu seda tehti lapsena. Ei tohi mõelda sellele, et sind vaatab miljard inimest. Kõige olulisem on lõpuks võitmine. Tahame kirjutada jalgpalliajalugu. Tean täpselt, mida tegema peame. Liverpool on suurepärane meeskond ja Jürgen väga edukas treener. Kolmandasse Meistrite liiga finaali jõudmine on treeneri puhul väga suur saavutus.“

Jürgen Klopp enne mängu: „Finaalid on alati erinevad. Sellele mängule tullakse alati teistsuguse meeskonnana. Asjaolud on alati erinevad. Kui mina olen põhjuseks, miks ma olen kaotanud kuus finaali järjest, siis on põhjust muretsemiseks. Arvan aga, et nii ei ole. Viimase seitsme aasta jooksul olen ma tõenäoliselt olnud poolfinaalide võitmise maailmameister. Kui ma kirjutaksin poolfinaalidest raamatu, siis tõenäoliselt keegi ei ostaks seda.“