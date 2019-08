BLOGI JA FOTOD | Valus! Frankfurti vastuoluline penalti lõpetas Flora unustamatu seikluse Euroopa liigas

Frankfurti Eintracht - FC Flora

Gunnar Leheste: Läbi. Frankfurt võidab sama skooriga mis Tallinnaski. Flora jaoks on eurohooaeg lõppenud.

Gunnar Leheste: Kolmest lisaminutist kaks juba mängitud.

Gunnar Leheste: Flora teenis veel 90. minutil nurgalöögi. Pall läks ohtlikult värava eest läbi, aga keegi löögile ei pääsenud.

Gunnar Leheste: Flora pole viimastel minutitel enam eriti hambaid näidanud. Mitu nurgalööki on Frankfurt teeninud järjepanu. Kokku juba 9. Lõpuks leitakse üles ka penaltiolukorra kordus. Järvelaid jäi karistusala joonel küünarnukiga pealelöögile ette. Aegluubis näitas ka peatreener Jürgen Henni paljutähenduslikku pearaputust.

Gunnar Leheste: Pürgi valesöödust tekib Flora kaitseliinis paanika, mis lõpeb palli nurgalöögiks veeretamisega. Frankfurt teeb viimase vahetuse - Da Costa välja, Erik Durm sisse. Kaitsja kaitsja vastu.

Gunnar Leheste: 84. minut: Eintracht teenib oma seitsmenda nurgalöögi. Tribüünil käib aga juba pidu, suured lipud lehvivad vingelt.

Gunnar Leheste: 83. minut: Frankfurti fännid nõuavad Pacience kukkumise eest Flora värava ees järjekordset penaltit, aga Floral oli samal ajal juba ohtlik vasturpnnak käsil. Fernandes võttis kastis Vassiljevilt palli ära.

Gunnar Leheste: 78. minut: Vladislav Kreida tuleb välja ja Markus Poom sisse. Floral kõik vahetused tehtud.

Gunnar Leheste: 75: minut: Eintracht teeb teise vahetuse. Kollase kaardiga Dominik Kohr välja, Šveitsi kaitsev poolkaitsja Gelson Fernandes sisse. Floral valmistub vahetuseks Markus Poom.

Gunnar Leheste: 73. minut: Flora sooritas oma kuuenda nurgalöögi. Ohtu sellest ei tekkinud. Nurgalöögid 6:6 tasa, pealelöögid Frankfurtile 15:5.

Geroi: See on ikka lamp et siiani kordust ei näidata penalti olukorrast. Kui teine olukord kastis (kinnine käsi) oli, võeti 5 nurga alt........

Gunnar Leheste: Nurgalöögist saab Frankfurt hoopis vasturünnakule. Märten Kuusk võtab kontra keskväljal maha ja saab kollase. Filip Kosticiga tekib vea järel ka väike kukepoks.

Gunnar Leheste: Eintracht teeb ka oma esimese vahetuse. 67. minutil ründaja Jovelijc välja ja poolkaitsja Gacinovic sisse. Serblane serblase vastu.

Gunnar Leheste: 62. minut: Paciencia üritas käärlöögiga Igoneni üllatada ja nõudis ka Gert Kamsi käemängu eest penaltit. Endiselt pole aga režissöör üles otsinud päris penaltiolukorra tekitanud käemängu.

Gunnar Leheste: Flora teeb 60. minutil esimese vahetuse. Kollase kaardiga Frank Liivak võetakse puhkama Rauno Alliku asemele.

Gunnar Leheste: 56. minut: Vassiljev mängitakse karistusala äärel löögile. Kaval madal löök läheb vasakust postist mööda.

Gunnar Leheste: FRANKFURT - FLORA 2:1! Avavärava autor Pacience realiseerib penalti. Pall paremasse alla nurka. Igonen aimas suuna ära, aga jäi lühikeseks.

Gunnar Leheste: Kohtunik näitas käega mängu. Vassiljev, Järvelaid ja Kams ajavad veel õigust taga. Järvelaid sai jutustamise eest ka kollase.

Gunnar Leheste: PENALTI FRANKFURTILE!

Gunnar Leheste: Esimene kollane kaart ka Frankfurtile. Dominik Kohr teenib selle 48. minutil.

Gunnar Leheste: Teine poolaeg on alanud.

Gunnar Leheste: Esimene poolaeg lõppenud! Vaid ühte väravat on Floral veel vaja, et see kohtumine lisaajale viia ja oma senise mänguga on nad tõestanud, et see pole sugugi võimatu. Lust vaadata!

Gunnar Leheste: 44. minut: Flora teeb uskumatut mängu. Vassiljev võidab terava nurga alt sooritatud pealelöögiga Florale teise nurgalöögi. Tsenderdus jääb Ainsalu jaoks tsipa kõrgeks.

Gunnar Leheste: ÜKS-ÜKS! Flora viigistab!!!

Gunnar Leheste: Flora jaoks see värav väga palju ei muutnud. Kahte väravat on neil nagunii vaja. Nüüd tooks kaks Flora väravat lihtsalt lisaaja, muidu oleks 2:0 taganud normaalajal edasipääsu.

Gunnar Leheste: 35. minut: Frankfurt võtab hoo üles ja toob palli väga kiiresti kasti, aga Flora õnneks vilistatakse kodumeeskonnale ka viga.

Gunnar Leheste: 34. minut: Kohtunikul on jälle kollane kaart taskus väljas. Pürg võttis Eintrachti lubava rünnaku kätega vehkides keskväljal maha.

Gunnar Leheste: 31. minut: Liivak mängib tulega. Jäi pallikaotuse järel vastaste kasti lähedal võitlusesse hiljaks ja sai jalad ees libistamise eest vea. Väga palju hoiatusi kohtunik enam ilmselt ei tee. Kollane on juba all.

Gunnar Leheste: 28. minut: Frankfurti järjekordne pealelöök läheb üle. Sünnipäevalaps Goncalo Paciencia peaga. Pealelöögid on juba 7:1.

Gunnar Leheste: 25. minut: Flora elab üle Frankfurti väga kurjakuulutava surve, aga olukord jätkub. Frank Liivak saab Kostici kukutamise eest vasakul äärel kollase. Karistuslöögi klaarib peaga Kuusk. Jätkuolukorras saab Jovelic peaga 11 meetrilt löögile - mööda!

Gunnar Leheste: 22. minut: Eintracht teenib oma kolmanda nurgalöögi. Löök ebaõnnestub, pea saab pallile vastu mees, kes teisel pool äärel kastist väljaspool seisab. Sealt kukub pall auti.

Gunnar Leheste: 21. minut: Kahe mehe vahelt läbimurdele läinud Ainsalu tõmmatakse maha ja Florale hea karistuslöögivõimalus. Järvelaid pani vasakuga palli kasti, aga Pürgi ei saanud kaitsjate vahel löögile.

Gunnar Leheste: 19. minut: Jovelic pääseb penaltipunkti juures Pürgi vastu kukkumise pealt löögile. Mööda. Väidab kohtunikule, et teda hoiti kinni.

Gunnar Leheste: 18. min: Publik laseb terve nurgalöögi ajal kõva vilet ja loobib Vassiljevit mingite objektidega. Pall lendas kahjuks üle Märten Kuuse pea.

Gunnar Leheste: 17. minut: Flora hea kiirrünnak lõpeb nurgalöögiga.

Gunnar Leheste: 14. minut: Igonen püüab Goncalo Paciencia lähilöögi. Enne seda oli Floral sügaval Frankfurdi väljakupoolel küljeaut. Eintracht alustas seejärel oma kastist kiirrünnakut.

Gunnar Leheste: 10. minutil jõudis pall ka esimest korda Eintrachti kasti, aga Gert Kamsi tsenderdust Flora ründajad omaks ei saanud.

Gunnar Leheste: 9. minut: Dominik Kohri 30 meetri vasaku jala kauglöök läheb kõvasti mööda.

Gunnar Leheste: Flora pole esimese kuue minutiga veel Eintrachti poolel palli vallata saanud. Kaitsest üritatakse lühikeste söötudega minema pääseda, aga seni edutult.

Gunnar Leheste: 3. minut: Teine nurgalöök juba Frankfurtile. Olukord lõpeb Da Costa tsenderdusega, millel adressaat täielikult puudub. Igonenile väravalöök.

Gunnar Leheste: Frankfurt alustab tormakalt ja saab juba 2. minutil esimese nurgalöögi.

Gunnar Leheste: Kohtumine on alanud!

