BLOGI ja FOTOD | Luksemburgi klubi lõpetas Nõmme Kalju euroteekonna, tiimi värske täiendus vedas Kaljut alt

Nõmme Kalju - F91 Dudelange

Raul Ojassaar: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/kalju-peatreener-nukra-kaotuse-jarel-olen-realist-oleksime-tana-pidanud-edasi-paasema?id=87125021

Raul Ojassaar: Mäng on lõppenud! Kalju jätab suure šansi kasutamata ning kaotab ka kodukohtumise 0:1. Tuline kahju - edasipääsu tegelikult pakuti, kuid Homutovi punane kaart rikkus nõmmekate lootused.

Raul Ojassaar: 90 minutit on täis saanud. Dudelange'il veel karistuslöök.

Raul Ojassaar: Avilov saab nurgalöögi järel peaga proovida, aga vastaste väravavaht lükkab palli üle lati!

Raul Ojassaar: Kalju on selgelt väsinud. Nõmmekad vajuvad oma kasti.Kalju viimane vahetus: Volkov asendab Purit.

Raul Ojassaar: Londakult taas supertõrje. Kalju püsib veel vee peal, kuid on iga minutiga vajumas.

Raul Ojassaar: Avavärava autor Sinani saab vasturünnakul vabalt löögile, aga õnneks Londakule täpselt pihta!

Raul Ojassaar: Purilt hea töö, Kaljule järjekordne nurgalöök - kuid midagi ohtlikku sellest ei teki.

Raul Ojassaar: Vahetusmees Mata saab teravalt löögile, aga väravavaht püüab!

Raul Ojassaar: Puri saab peale lüüa, aga taaskord jääb tema sooritus väga nõrgaks.

Raul Ojassaar: Dudelange on mänguohjad selgelt enda kätte saanud. Tundub, et Kalju jättis oma šansi kasutamata. 20 minutit jäänud.

Raul Ojassaar: Kalju teine vahetus: Igor Subbotin välja, ründaja Max Mata sisse.

Raul Ojassaar: 1202 pealtvaatajat on täna Lillekülas.

Raul Ojassaar: Dudelange'il on supervõimalus, aga esimeses kohtumises kübaratriki löönud Stolz eksib üks-ühele olukorras.

Raul Ojassaar: Reginald röövib vastastelt palli ning purjetab sellega karistusalasse, kus ta kukub, kuid penaltit kohtunik ei määra.

Raul Ojassaar: Nurgalöögi järel jäi pall Dudelange'i värava ette täiesti lahtiseks, kuid tohuvabohu ei lähe nõmmekate kasuks!

Raul Ojassaar: Kalju teenib vastuseks mitu nurgalööki järjest.

Raul Ojassaar: Pavel Londakult täiesti arusaamatu eksimus - madal sööt, mis oli mõeldud Reginaldile, läheb otse Sinani jalale ning luksemburglased löövad hinnalise võõrsilvärava. Kaljul on nüüd kolme tabamust vaja, et asi lisaajale viia.

Raul Ojassaar: DUDELANGE LÖÖB ÄRA! 56. Danel SINANI!

Raul Ojassaar: Kalju vahetab: Reginald sekkub Kaspar Pauri asemele. Reginaldi algselt pingile jäämine oli selgelt üllatuslik.

Raul Ojassaar: Paurilt Markovitši hea söödu järel madal tsenderdus, aga Kleinil jäi vaid natuke selleni jõudmisest puudu.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg on alanud! Vahetusi tehtud ei ole, aga Homutovi eemaldamise tõttu jätkab Kalju mõistagi kümnekesi.

Raul Ojassaar: Poolajavile! Kalju seis küll lubas, aga Homutovi rumal punane kaart pani lootustele kõva põntsu.Endiselt on aga seis selline, et kui Kalju kaks väravat lööb ning oma puuri puhtana hoiab, on edasipääs nõmmekate oma. Lootus elab.

Raul Ojassaar: Puri pääseb palliga kasti, aga löögile ei jõua. Napilt.

Raul Ojassaar: Vastastelt terav pealelöök, õnneks üle värava.

Raul Ojassaar: Sander Puri teenib ka kollase kaardi. Dudelange saab äärel karistuslöögi, Kalju on Homutovi eemaldamise järel initsiatiivi kaotanud.

Raul Ojassaar: Homutovilt totaalselt rumal tegutsemine. Mõlemad kaardid tulid olukordades, kus viga ei olnud vaja teha. Kalju värskeim täiendus vedas tiimi täiega alt.

Raul Ojassaar: KALJU JÄÄB VÄHEMUSSE! Vladislav Homutov teenib teise kollase kaardi ning saadetakse juba 34. minutil duši alla!

Raul Ojassaar: Mäng on nüüd pisut rahunenud. 30 minutit mängitud.

Raul Ojassaar: PURI! Dudelange on standardolukordade kaitsmisel äärmiselt naiivne ning Kalju saab taas karistuslöögi järel löögile. Esimese kõrge palli võitis Homutov ning suunas palli väravaesisele, kust Puri terav pealöök napilt üle lati vihiseb!

Raul Ojassaar: Vastaste keskkaitsja Schnell tabab Kleini keskväljal jalaga vastu pead ning saab samuti kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Tjapkini blokeeritud pealelöögi järel saab Paur lahtist palli rünnata, aga põrutab palli üle värava. Kalju on väga korralikult alustanud, värav on õhus.Järgmises olukorras teenib Kalju mees Vladislav Homutov aga kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Kaljul tekkis hea võimalus kontrarünnakuks, kuid Klein ei suuda palliga kahest keskkaitsjast mööda triblada.

Raul Ojassaar: Deniss Tjapkin teeb keskväljal vastasele haiget ning saab kollase kaardi.

Raul Ojassaar: Ugge saab ka täiesti vabalt peaga löögile, aga pall lendab liiga värava keskele ning vastaste väravavaht püüab! Sealt oleks võinud ära lüüa...

Raul Ojassaar: Kalju teenib Markovitši väga pika audiviske järel ka oma esimese korneri.

Raul Ojassaar: Vahelduseks saab rünnakule ka Dudelange, kes teenib kiirelt nurgalöögi.

Raul Ojassaar: Kaljule veel üks hea šanss, kuid kaitsjad suudavad klaarida. Nõmmekad on vaikselt initsiatiivi endale saamas.

Raul Ojassaar: Järjekordse standardolukorra ajal võidab Kalju kaks õhuduelli järjest ning Avilov saab palli peaga värava poole suunata, kuid pall lendab üle värava.

Raul Ojassaar: Pauri tsenderdus läheb aga vastaste väravavahi Tim Kipsi saagiks.

Raul Ojassaar: Kalju võidab paremal äärel trahvilöögi. Hea koht tsenderdamiseks.

Raul Ojassaar: Kleini hea peasöödu järel saab Sander Puri kaitseliiniga võidu joosta ning saab ka kohtumise esimese pealelöögi sooritada, kuid välisküljeüritus jääb väga nõrgaks.

Raul Ojassaar: Kalju on alustanud küllaltki korraliku survetööga ning pallid on mitmel korral üpris kiiresti tagasi võidetud. Mängu algus on olnud võrdlemisi keskväljakeskne.

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Meeskonnad tulevad platsile!

Raul Ojassaar: Mängu alguseni on jäänud veel pisut üle kümne minuti, aga rahvast on Lilleküla tribüünidel veel päris vähevõitu - mõnedsajad pealtvaatajad.

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Mänguni on veel pisut üle tunni aega, aga algkoosseisud on juba väljas. Kalju poolelt on väikeseks üllatuseks värske täienduse Vladislav Homutovi algrivistusse lisamine. Samuti alustab pingilt keskväljamootor Reginald.