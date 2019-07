BLOGI JA FOTOD | Klassivahe. Nõmme Kalju pidi Šotimaal tunnistama Celticu selget paremust

Celtic - Nõmme Kalju

Raul Ojassaar: Statistika on kõnekas. Celtic mõistagi vasakul, Kalju paremal.

Raul Ojassaar: Kohtumine on lõppenud! Selge klassivahe tõi Celticule kindla võidu. Kalju jaoks on kordusmängus õhus vaid oma au päästmise küsimus.

Raul Ojassaar: Karistuslöök Kaljule 35 meetrilt, kuid Puri pall jääb madalaks. Celticu vasturünnak on lubav, ent Reginaldi suurepärane kaitsetöö paneb ohu kinni.Reginald on üldiselt teinud ka Kalju väljakumängijatest ehk kõige parema esituse. Ka Liliu näitas kohati päris kenasid liigutusi, kuid ründajana sai ta palli mõistagi väga vähe.

Raul Ojassaar: Celtic saab veel paar nurgalööki, kuid ei suuda seal midagi ohtlikku tekitada. Kolm lisaminutit veel.

Raul Ojassaar: SUBBOTIN! Celticu kapten Scott Parker jääb oma karistusalas võitluses Markovitši ja Mašitševiga kaotajaks ning Subbotin saab varbaga susata, aga pall veereb vaid kümmekond sentimeetrit väravast mööda!

Raul Ojassaar: Kornerist siiski midagi ei sünni.Kalju peatreeneri Roman Kožuhhovski viimaseks käiguks on kogenud Nikolai Mašitšev, kes asendab Liliut. Mängitud 83 minutit.

Raul Ojassaar: Kalju saab nurgalöögi!

RL: Võiks nüüd ikka viisakalt lõpuni mängida ja rohkem mitte lasta. 5:0 euroopa suurklubilt saada on veel ehk talutav.

Raul Ojassaar: Muide, vahepeal on lõppenud ka Karol Metsa leivaisa Stockholmi AIK võõrsilmatš sloveenide Mariboriga. Maribor sai kodus 2:1 võidu, mis jätab kordusmatšiks kõik lahtiseks. Metsalt 90 minutit.

Raul Ojassaar: McGregor saab taas kaugelt proovida, Londak oli kohale naelutatud, aga pall vihiseb napilt ristnurgast mööda!

Raul Ojassaar: Celtic saab suhteliselt segamatult poolkiire rünnakuga Kalju karistusala poole tulla. McGregor saab kesktsoonis palli ning virutab selle 20 meetrilt võrku. Viis.

Raul Ojassaar: CELTIC 5:0! 77. Callum McGREGOR!

Raul Ojassaar: Forrest virutab kaugelt peale, aga mööda ja üle.Kalju vahetab: Aleksandr Volkov sisse, Kaspar Paur välja.

RL: Kahjuks on see tasemevahe. Meeskkndlik ja ka individuaalne. Aga kool on kõva ja Euroopa Liigas võiks ju veel edasipääsu püüda.

Raul Ojassaar: 70 minutit on täis tiksunud, Kalju endiselt suhteliselt pideva surve all.

Raul Ojassaar: Londak teeb Johnstoni löögile korraliku tõrje. Mine tea, kogenud väravavaht võib siin tõrjete arvu poolest veel mõne isikliku rekordi teha - praegu on neid juba kirjas lausa üheksa.

Raul Ojassaar: Kalju kerge segadus kaitseliinis ning palli ei suudeta korralikult puhtaks lüüa - lõpuks kukub see karistusala nurga juures oodanud Christiele, kes palli sealt suurepärase löögiga tagumisse nurka saadab. Neli-null.

Raul Ojassaar: CELTIC 4:0! 65. Ryan CHRISTIE!

Raul Ojassaar: Forrest saab samuti kesktsoonist löögile ning virutab pall Londakule sülle. Londak on teisel poolajal vähemalt kolm sellist identset püüdmist teinud.

Raul Ojassaar: Londak teeb taas supertõrje, aga tõuseb ka suluseisulipp.

Raul Ojassaar: Liliu mängib Celticu karistusalas palli Matale, kuid löögile ta kaitsjate sekkumise tõttu ei pääse.

Raul Ojassaar: Ohtlik! McGregor ja Johnston mängivad suurepäraselt kokku ning Kalju kaitsjatel tuleb madal pall oma väravaesiselt klaarida.Celtic vahetab: ühele väravale eeltöö teinud ning teise ise löönud Leigh Griffiths võetakse puhkama, sisse tuleb Morgan.

Raul Ojassaar: Veel üks pealelöök samast tsoonist - seekord Christie poolt, aga täpselt samamoodi madalalt Londakule sülle.

Raul Ojassaar: McGregor saab samuti kesktsoonist löögile, kuid otse Londakule sülle. Pealelöögid on suisa 18:2 Celticu kasuks.

Raul Ojassaar: Edouard kütab karistusala joonelt peale, meie õnneks väravast mööda. Enne seda sai Kalju ka paar korda suhteliselt sirgjooneliselt rünnakuid proovida, kuid midagi erilist sellest ei sündinud.

Raul Ojassaar: Puri üritab pea 30 meetrilt, kuid pall lendab väravast mööda. Selles olukorras oleks ehk võinud isegi söötu otsida, nii Liliu kui Mata seda ootasid.

Raul Ojassaar: Kaljul ei õnnestu palli korralikult kätte saada. Celtic teenib veel ühe nurgalöögi ning pole käiku veel sugugi välja võtnud.

Raul Ojassaar: Forrest lööb nurgalöögi järel kaugelt peale ning kuigi löök on tugev, lõpetab pall Londaku kinnaste vahel.

Raul Ojassaar: Londak teeb poolaja esimese minuti täitudes kohe esimese korraliku tõrje, pareerides madala pealelöögi korneriks.

Raul Ojassaar: Kalju teeb vaheajal ka vahetuse: Peeter Klein tuleb välja, teda asendab Kalju uusim täiendus, nooruke uusmeremaalane Max Mata.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg on alanud!

Raul Ojassaar: Kalju on sel hooajal mänginud kolm euromängu, kõigis on nende kahjuks antud käega mängu eest penalti. Kui esimesed kaks neist olid suhteliselt küsitavad, siis see Kulinitši tegutsemine ei oleks saanud rohkem penalti olla.

Raul Ojassaar: Kõlab ka poolajavile: Celtic läheb pausile teenitud eduseisus. Olgem ausad, 3:0 on ka suhteliselt aus jõudude vahekorra peegeldus.

Raul Ojassaar: Suurepärane karistuslöök Celticu ründeliini liidrilt - otse ristnurka. Londakut süüdistada ei saa, see oli väga hea löök. Valus poolaja lõpp Kalju jaoks - alles kümmekond minutit tagasi oli ju seis viigis...

Raul Ojassaar: Kolmanda üleminuti lõpus saab Celtic veel ühe karistuslöögi 27 meetrilt.

Raul Ojassaar: CELTIC 3:0! 45+3. Leigh GRIFFITHS!

Raul Ojassaar: Kulinitšilt (keda šotlasest kommentaator järjepidevalt Kulinaitiseks kutsub) veel üks imelik pallikaotus ning Griffiths saab kastist löögile, õnneks saadakse varvas vahele. Nurgalöök samuti klaaritakse.

Raul Ojassaar: CELTIC 2:0! 44. pen. Ryan CHRISTIE!

Raul Ojassaar: Kulinitšilt ääretult totter tegutsemine - oma karistusala nurgas lükkab ta võitluses vastasega millegipärast palli käega eemale. Ilmselge penalti.

Raul Ojassaar: PENALTI CELTICULE!

Raul Ojassaar: Puri sai selles olukorras veel isegi nina veriseks.

Raul Ojassaar: Puri kukub vastaste karistusala juures ning proovib karistuslööki välja meelitada, kuid kohtunik selle õnge ei lähe. Kohe tuleb Celticu poolelt ka valus kontra vastu, kuid Kalju kaitsjad klaarivad.

Raul Ojassaar: Kalju tuleb värava järel palliga natuke julgemalt ning otsustab selle kaotamise järel ka vastaseid pisut survestada, ent Celticu meeste tehnika ja kindlus jäävad peale.

Raul Ojassaar: Celtic teeb kohe ka vahetuse ära: väikese vigastuse saanud Bolingoli-Mbombo läheb välja, sisse Johnston.

Raul Ojassaar: Karistuslöök trahvikasti nurgast saadetakse väravaesisele ning seal kerkib Norra koondislane Ajer kõige kõrgemale ning suudab peaga palli latipõrkest võrku!

Raul Ojassaar: CELTIC JUHIB! 36. Kristoffer AJER!

Raul Ojassaar: Karistuslöök Celticule karistusalast vasakult poolt, päris lähedalt. Andri Markovitš oli Kalju poolt patustajaks.

Raul Ojassaar: Nurgalöögi järel saavad Celticu mehed ka kaugelt proovida, kuid väravast mööda. Kaljule väike hingetõmbepaus, mängitud 35 minutit.

Raul Ojassaar: Edouard võidab võitluses Uggega Celticule nurgalöögi. Sellele eelnes vahelduseks üks Kalju pisut pikem rünnak vasakut äärt pidi, mis aga lõpuks pealelöögini ei jõudnud.Bolingoli-Mbombo on nüüd murul istumas ning arstid tulevad teda turgutama.

Raul Ojassaar: Kaspar Pauri pall läheb tagumise posti piirkonda, kuid kõigist meestest üle ning otse üle küljejoone. Oleks paremini saanud, ütleme nii.

Raul Ojassaar: Esimene nurgalöök Kaljule - Celticu kaitsjad olid pisut lohakad. Mida nüüd nõmmekad standardolukorrast suudavad?

Raul Ojassaar: Reginald saab Celticu kaptenilt Scott Brownilt vastaste väljakupoolel palli kätte ning teeb 21-22 meetrilt ka Kalju esimese pealelöögi, ent see lendab väravast mööda.

Raul Ojassaar: Teisel pool platsi saab Christie kohe paar meetrit lähemalt löögile ning Londak oli mängust juba väljas - õnneks lendas seegi pall napilt mööda.

Raul Ojassaar: Pallivaldamisprotsent on 70-30, kui pisut üle 26 minuti on mängitud. Celticul kaheksa pealelööki, Kaljul null.

Raul Ojassaar: Celticu nurgalöögi järel teeb Londak taas hea sekkumise. Esimese õhuvõitluse suutis kodumeeskond võita.

Raul Ojassaar: Paar ohtlikku tsenderdust Kalju väravaesisele, kuid seal on kaitsjad kenasti vastas. Celtic keerab surve mõttes aga praegu taas kruvi peale.

Raul Ojassaar: LONDAK! Karistuslöök põrkab müürist väravaesisele ning sealt tuleb ka väga lähedalt pealelöök, kuid Londak suudab taas kuidagiviisi sellele ette jääda! Vanameistrilt Pavel Londakult juba kaks supertõrjet esimese 22 minutiga.

Raul Ojassaar: Subbotini viga kingib Celticule väga ohtlikust kohast trahvilöögi. Griffiths palli taga.

Raul Ojassaar: Griffiths pääseb karistusala keskelt tsenderduse järel löögile, kuid Avilov suudab teda piisavalt segada ning pall lendab väravast mööda.

Raul Ojassaar: Edouard mängitakse hästi Kalju karistusalasse vabaks, kuid kaitsjate summ tema ümber suudab pealelöögi korneriks blokeerida. Nurgalöögist tekib suhteliselt ohtlik olukord, õnneks suudavad Kalju kaitsjad lõpuks klaarida.

Raul Ojassaar: Kalju on nüüd pisut paremini mängu sisse saanud ning suudab ka ise pisut palli hoida. Vastase kolmandiku lähedale jõudes tulevad aga pallikaotused tavaliselt päris kiirelt.

Raul Ojassaar: OHTLIK! Liliu teeb paremal äärel head tööd ning pääseb tsenderdama ning pall lendab vaid napilt üle Kleini pea, kes oli väravast vaid paari meetri kaugusel!

Raul Ojassaar: Kalju saab poolelt väljakult karistuslöögi ning viib kõik "tornid" ettepoole, paraku jääb pall lühikeseks. Õnneks suudetakse Celticu vasturünnak kiirelt pidurdada.

Raul Ojassaar: Reginald teeb keskväljal Kalju kasuks hea vaheltlõike, ent ei suuda seejärel palli endale hoida. Võimalus oli päris heaks kontrarünnakuks.

Raul Ojassaar: LONDAK! Celtic saab palli Kalju väljakukolmandikul kätte ning Christie pommitab kaugelt peale, Kalju väravavaht peab tegema fantastilise tõrje!

Raul Ojassaar: Celtic surub päris kõrgelt ning Kalju ei suuda palli enda käes hoida, kui see vahepeal isegi kätte saadakse. Sellise stiiliga ootab ees päris pikk kannatamine.Esimese kümne minuti pallivaldamisnäitaja on 80-20 Celticu kasuks!

CCV: https://www.vipstand.se/celtic-vs-kalju-live-sports-stream/1/ Aga palun, töötab suurepäraselt :)

Raul Ojassaar: Celtic on alustanud oodatult tugevalt. Paarist nurgalöögist ja kesisest pealelöögist enamat pole aga suudetud.

Raul Ojassaar: Mäng on alanud!

Raul Ojassaar: Celtic TV näitab - paraku tasuliselt. Mõistagi leidub netiavarustes ka üksikuid kahtlase väärtusega striime.

M.l: Kas lives ei näe kuidagi mängu ? 😀

Raul Ojassaar: Kohtunikud tulevad täna Taanist - peavilemeheks on Jakob Kehlet.

Raul Ojassaar: Mängijad saabuvad platsile! Kalju oma võõrsilroosas, Celtic koduses rohevalgetriibulises.

Raul Ojassaar: Hetkel peab oma teise eelringi kohtumist ka Karol Metsa koduklubi Stockholmi AIK - võõrsil Sloveenia tšempioni Maribori vastu on pool tundi mängitud, seisuks 1:1. Mets algrivistuses.

Raul Ojassaar: Mängu alguseni on nüüd jäänud veel vaid alla viie minuti ning staadion on juba telepildi järgi parajalt täis. Igal juhul püstitab Kalju siin Eesti klubide eurosarjade publikurekordi - varasem kuulus Levadiale, kelle mängu Newcastle'iga jälgis võõrsil kohapealt pisut üle 27 000 inimese. Celtic Parkil on publikuarv tulemas ilmselt 55 000 kanti.

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Kuigi mänguni on veel üksjagu aega, on algkoosseisud juba teada!Kaljul on tagasi algrivistuses Sander Puri, keskkaitses alustab Maximiliano Ugge kõrval Vladimir Avilov. Ees on Liliu ja Peeter Klein, eelmise euromängu kaks kangelast.