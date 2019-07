BLOGI JA FOTOD | Kalju näitas teisel poolajal Glasgow Celticule hambaid, aga kaotas kahe mängu kokkuvõttes 0:7

Nõmme Kalju - Glasgow Celtic

Gunnar Leheste: Mäng läbi. Kalju sai veel karistuslöögi, millest pall kõrgelt üle värava lendas.

Gunnar Leheste: Algas see olukord Londaku lahtilöögist, mida Kalju mehed omale ei suutnud võidelda ja millest Celtic kohe kiirrünnakusse läks. Ilus löök ukrainlaselt täpselt karistusala joonelt.

Gunnar Leheste: 0-2! Šved lööb ära.

Gunnar Leheste: Christopher Jullieni kõrge jalg nurgalöögi ajal tekitab Londaku väravakastis väikse nagina. Kohtunik vilistas vea ja kutsus mehi pisut korrale.

Gunnar Leheste: Celticu kiirrünnaku lõpetuseks Scott Sinclairilt ohtlik pealelöök, mille Londak tõrjub osavalt nurgalöögiks. Nurgalöökide saldo Kaljule 8:5.

Gunnar Leheste: Pealtvaatajaid on täna 4014. Kohtunik lisas normaalajale 4 minutit.

Gunnar Leheste: Peeter Klein tegi ootamatu vaheltlõike ja jooksis palliga kohe värava peale, kuid löögist ei saanud suuremat asja. Scott Brown jõudis segama. Tiksub normaalaja viimane minut.

Gunnar Leheste: Väga enesekindlalt mängima hakanud Kaljul oli veel üks hea võimalus, aga Klein ei küündinud peaga tsenderdust vastu võtma. Tuleb ka seitsmes nurgalöök. 83. minutil tehakse ka vahetus: Kaspar Paur välja, Aleksandr Ivanjušin sisse.

Gunnar Leheste: 81. minut: Matalt väga hea sööt Peeter Kleinile, kes saadab karistusala äärelt pealelöögiga palli Kalju kuuendaks nurgalöögiks.

Gunnar Leheste: Kalju vahetab. Subbotin sai viga, Mašitšev tema asemele. 11 minutit veel mängida.

Gunnar Leheste: Kaljul supervõimalus, aga suluseisu lipp on samuti üleval. Mata terava nurga alt karistusalast sooritatud pealelöök läks publiku ohete saatel üle värava.

Gunnar Leheste: 75. min: Marian Švedi kauglöök lendab kõrgelt üle Kalju värava. Pealelöökide saldo on 13:6 Celticu kasuks.

Gunnar Leheste: 71. minut: Celticu mehed võtavad osavalt ja kiirelt ohtliku rünnaku üles. Pavel Londak tuleb õigeaegselt väravast välja ja tõrjub palli nurgalöögiks, millel Kalju ei lase enam ohtlikuks saada.

Gunnar Leheste: 70. min: ukrainlane Šved tuleb Iisraeli keskkaitsja Nir Bittoni asemele.

Gunnar Leheste: Celtic on selgelt jala gaasipedaali pealt maha võtnud. Kalju toimetab nüüd kohati juba nagu võrdne võrdse vastu. Otsustavatel hetkedel näitavad Celticu kaitsjad muidugi klassi.

Gunnar Leheste: 68. min: Celticul on väljakule on tulemas Ukraina paremäär Marian Šved. Kaljul oli vahepeal kasutada nurgalöök, millest midagi ohtlikku paraku ei sündinud.

Gunnar Leheste: Celtic tegi oma esimese vahetuse. Michael Johnstoni asemele läks kunagine Manchester City ääreründaja Scott Sinclair.

Gunnar Leheste: Samal ajal kui kaitsja Christopher Jullien platsi ääres verist särki vahetas, oli Kalju end toimetanud taas sügavale Celticu väljakupoolele. Pealelöögini küll ei jõutud, aga teisel poolajal on Kalju küll selgelt juurde pannud. Esimene poolaeg oli mängupildi poolest väga ühepoolne.

Gunnar Leheste: 59. min: Celtic teenib paremal äärel karistusala nurgast kuus-seitse meetrit äärejoone poole ohtliku karistuslöögi. Pea saadakse ka värava ees pallile vahele, aga üle värava!

Gunnar Leheste: Celticu fännid on joviaalses meeleolus.

Gunnar Leheste: Tjapkin saab pallile pea vahele, aga väravast mööda. Mõned hetked hiljem oli Kaljul taas ohtlik rünnak, mis lõppes Pauri pealelöögiga, mille väravavaht tõrjus.

Gunnar Leheste: 53. min: Celticu kapten Scott Brown teenib kollase kaardi ja Kalju umbes 27 meetrilt karistuslöögi.

Gunnar Leheste: 52. minut: Markovitšilt Kalju rünnaku lõpetuseks hea tsenderdus, aga Sander Puri jäi väravaesises õhuvõitluses Celticu kaitsjale kindlalt alla.

Gunnar Leheste: Celticu väravavaht tõrjub teisest nurgalöögist tulnud palli rusikatega ja Celtic võtab üles kontra, mis lõppeb nigela pealelöögiga ja Londaku kindla püüdmisega.

Gunnar Leheste: 50. minut: Kalju teenib kaks nurgalööki järjest. Oma fännide ees. Nüüd võiks ju ära lüüa!

Gunnar Leheste: 50. minut: Paur ja Markovitš võtsid üles lubava rünnaku, aga Markovitši tsenderdus paremalt äärelt värava ette ebaõnnestus. Sellele eelnes Celticu nurjunud nurgalöök.

Gunnar Leheste: Lillekülas algas teine poolaeg. Kumbki meeskond vaheajal vahetusi ei teinud. Liliu - Mata vahetus on seni olnud ainus.

Gunnar Leheste: Vabandame edastatud valeinfo eest. Škendija sai lõpuks siiski 3 punast kaarti! Dudelange võitis kahe mängu kokkuvõttes 3:2. Viimased punased tulid selle eest, et mängijad kohtunikule järele jooksid! https://twitter.com/MacedonianFooty/status/1156261322213994498

Gunnar Leheste: Kõlab poolajavile. Kohe peaks selgeks saama ka Kalju järgmine vastane Euroopa liigas. Lõpuminutitel on Dudelange - Škendija seis 1:1, Põhja-Makedoonia meister lõpetab mängu kümne mehega. Punane kaart välkus 90.+4. minutil.

Gunnar Leheste: Avapoolajale lisab kohtunik kaks minutit.

Gunnar Leheste: 44. minut: Peeter Klein tegi paremal äärel head tööd, et pall Kaljule jätta. Ilusa rünnaku lõpetuseks püüab Celticu puurilukk Craig Gordon Sander Puri vasaku ääre tsenderduse.

Gunnar Leheste: 42. min: Kalju ebaõnnestunud klaarimise tagajärjel lendab pall penaltipunktist paar meetrit vasakul pool seisvale Michael Johnstonile, kes virutab selle õhust üle värava.

Gunnar Leheste: Nõmme Kalju fännid usuvad ja toetavad.

Gunnar Leheste: 38. min: 19-aastane uusmeremaalasest ründaja Max Mata tulebki Liliu asemele sisse. Brasiilase näol on valugrimassid. Tundub, et tagareie vigastus.

Gunnar Leheste: Kožuhhovski käsib abitreeneril Terehhovil tabloo vahetusele minevate numbritega valmis panna. Mata ongi sisse tulemas, kuigi Liliu sai püsti ja mängib edasi.

Gunnar Leheste: Liliu on murul istuli ja vajab arsti. Kas Kalju põhiründaja jaoks juba mäng läbi? Max Andew Mata võtab soojendusdressi seljast.

Gunnar Leheste: 34. min: Nir Bitton paneb Londaku kauglöögiga proovile, aga endine Eesti koondise väravavaht püüab palli kindlalt.

Gunnar Leheste: Ärev olukord mõned minutid tagasi Kalju värava all, mis lõppes siiski otsaaudiga.

Gunnar Leheste: 15 minutit on veel mängida Dudelange ja FK Škendija kohtumist. Seis on 0:0. Avamängust on Dudelange'il all 2:1 võit. Kalju jaoks lõhnab Luksemburgi reisi järele.

Gunnar Leheste: 25. min: Celtic teenis otsajoone lähedal paremas ääres karistuslöögi, mis lahendati täiesti kohutavalt. Tsenderdus lendas üle kõigi peade otsaauti. Ugge käis veel vaatamas, kas viga saanud mehega on kõik OK.

Gunnar Leheste: 21. min: Deniss Tjapkini madal pommlöök trahvikastist eemal pani publiku rõkkama. Keegi kaitsjatest jäi ette ja Kalju teenis teise nurgalöögi, mis Celticu kaitsjate poolt klaariti.

Gunnar Leheste: 20. min: Andrei Markovitš saab keskväljal tehtud vea eest mängu esimese kollase kaardi. Liliul oli Celticu mängijatega olukorra järel õiendamist.

Gunnar Leheste: 18. min: Esimene tõsisem rünnakuüritus Kalju kolme mehe poolt, aga Kaspar Paur jäi nurgalipu juures tsenderdamisega hätta.

Gunnar Leheste: 14. min: Celticu teine nurgalöök. Kaljul oli võimalus selle luhtumise järel kontrarünnak üles võtta, aga Kaspar Paur kinkis juba oma väljakupoolel palli vastastele.

Gunnar Leheste: UEFA kodulehel läks see värav kirja Kulinitši omaväravana.

Gunnar Leheste: Vasakul äärel kaotasid Kalju mehed mitmeid duelle, väravasööt anti viiekasti vasakust äärest paremasse, kus Griffiths sellele varba vastu pani. Sellest piisas, et pall olukorra üle kontrolli kaotanud Londaku selja taha üle väravajoone veereks.

Gunnar Leheste: 0-1! Esimene värav olemas. 10. minutil viib Celticu juhtima Leigh Griffiths.

Gunnar Leheste: 8. min: Esimene nurgalöök ka Celticule. Ükski rohe-valge triibuline mängija sellele pead vahele ei saanud.

Gunnar Leheste: 8. min: Londak hüppab hästi väravast välja ja püüab Celticu ohtliku tsenderduse, millele oli ka tagumises postis juba adressaat olemas.

Gunnar Leheste: 6. min: Kalju võidab mängu esimese nurgalöögi, aga õhuvõitluses teeb keegi Celticu mehele vea.

Gunnar Leheste: 5. min: Kalju kaitsjad ja Pavel Londak neutraliseerivad Michael Johnstoni soolorünnaku. Väga pika spurdi võttis mees keskväljalt ette, kuni ta lõpuks üsna värava lähistel peatati.

Gunnar Leheste: 4. minut: Liliu andis kontrarünnakul hea söödu Peeter Kleinile, kes siiski jõuliste Celticu kaitsjate vastu võitluse kaotas.

Gunnar Leheste: 35 sekundit mängitud ja Celticul esimene pealelöök juba sooritatud, mis läks siiski üle värava.

Gunnar Leheste: Prantsuse vilemees Benoit Millot kuulutas kohtumise alanuks!

Gunnar Leheste: Meeskonnad saabusid Meistrite liiga hümni saatel väljakule. Kohe-kohe kõlab ka avavile.

Gunnar Leheste: Pool tundi mängu alguseni. Tribüünid täituvad vaevaliselt.

Gunnar Leheste: Kurikuulsa piletiputka ees mõni inimene ikka on. Üldiselt on staadioni ümber veel üsna vaikne. Eestlaslikult saabutakse viimasel hetkel.

Gunnar Leheste: Kalju ainus vahetus võrreldes eelmise nädalaga on prantslase Reginaldi asendamine keskväljal Deniss Tjapkiniga. Reginaldi polnud ka eile treeningul näha, seega ilmselt sunnitud vahetus. Olukorda vigastustega polnud nõus Kalju peatreener Roman Kožuhhovski eile pikemalt kommenteerima, mis iseenesest väga heast jalgpallikultuurist ei kõnele. Isegi tippjalgpallis on tavaline, et meeskonna füüsilist seisu meediale ikka kommenteeritakse.Celtic on üle poole koosseisust välja vahetanud. Tervelt kuus vahetust Glasgow' mänguga võrreldes.

Gunnar Leheste: Algkoosseisud on selgunud!Kalju algrivistus: 96-Londak, 2-Kulinitš, 4-Avilov, 5-Ugge, 6-Tjapkin, 11-Liliu, 15-Subbotin, 21-Klein, 26-Markovitš, 27-Puri, 43-PaurCeltic: 1-Gordon, 2-Jullien, 5-Šimunovic, 6-Bitton, 9-Griffiths, 16-Morgan, 19-Johnston, 21-Ntcham, 23-Bolingoli, 56-Ralston. https://www.buildlineup.com/shared/5d406730138c092e24addd52https://www.buildlineup.com/shared/5d406730138c092e24addd52

Gunnar Leheste: Siin suurem galerii fännidest. Mehed küsisid, kas nad võivad lipu ka välja kerida ja sellega poseerida. Mis meil selle vastu sai olla. Aga pildile hüppas ka üks HIFK särgiga soomlane. Kakluseks ei läinud. Polnud selle lõhnagi. Soomlane tahtis vaid pildile saada. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=249051

Gunnar Leheste: Viru tänava Saloon baar paistab olevat täna üks peamisi Celticu fännide kogunemiskohti. Varsti ka suurem galerii.

Gunnar Leheste: Nõmme Kalju Facebooki lehel on teadaanne tasulise ülekande kohta, mis nüüd on ka Eesti pinnal nähtav. https://www.facebook.com/NommeKaljuFC/posts/2487100434645040&width=500

Gunnar Leheste: Celticu 20-aastane ründaja Mikey Johnston eilsel pressikonverentsil: "On veel palju asju, mis me sellest mängust võtta võiks. Mängijad saavad mänguaega ning me peame töö lõpuni viima. See on raske koht, kuhu tulla, aga meil on veel nii mõndagi teha. Sel nädalal algab (liiga)hooaeg, seega meil on sellest mängust veel palju võtta. On palju mängijaid, kes tahavad end väljakul tõestada. Minagi loodan, et päevast päeva kõvasti tööd tehes oma võimalused kätte saan."(Pildil äsab Johnstonile küünarnukiga Andrei Markovitš. Foto: PA Pictures/Scanpix)

realist: APOEL ka eelmine aasta tümitas Florat kodus 5:0 ning kaotas siis Tallinnas 0:2 - isegi kui Celtic sama lõdvalt seda mängu ei võta siis loodetavasti Kalju ikka värava kirja saab ...

Gunnar Leheste: Veel uudiseid Celticu leerist. Daily Record kirjutab, et peatreener Neil Lennon annab väravapostide vahel võimaluse oma esikinda koht tagasi võidelda 36-aastasele Craig Gordonile, kes kaotas selle positsiooni eelmise hooaja keskel Scott Bainile ega ole väljakule saanud alates detsembrikuust. Koju jäid puhkama poolkaitsjad Callum McGregor ja James Forrest, kelle vigastada saamisega ei soovita vahetult enne liigahooaja algust riskida. (Foto: PA Pictures/Scanpix)

Gunnar Leheste: Celticu peatreener Neil Lennon teatas oma pressikonverentsil, et annab täna ametliku debüüdivõimaluse (sõprusmäng Rennes'iga ei lähe arvesse) klubi uuele täiendusele, prantslasest keskkaitsjale Christopher Jullienile. 26-aastane Jullien saabus Celticusse sel suvel Toulouse'ist, kus ta väidetavalt 7 miljoni naela eest välja osteti.Põhiline jutuaine Celticu pressikonverentsist, mis Šoti meedias pinnale jäi, puudutas aga klubi võimalikke järgmisi täiendusi. Lennon lükkas ümber kuuldused, nagu oleks nende juurde teel Newcastle Unitedi väravavaht Freddie Woodman, kuid kinnitas, et uue paremkaitsja otsinguil saadi ühe konkreetse isiku puhul "vastu näppe". Nimesid ei nimetatud, uued sihikud pannakse paika kolmapäeval koju naastes. Kaitseliini tugevdamisega on kiire, sest kodune liigahooaeg algab Celticu jaoks juba laupäeval St Johnstone'i vastu, kuhu värskelt siirdus laenule Madis Vihmann.Mängust räägiti vaid nii palju, et "oleme küll viie väravaga ees, aga midagi pole veel tehtud". Tähtis olevat mitte rikkuda head hoogu, mis Celticul praegu sees on. Tõenäoliselt tähendab see seda, et ka täna hoitakse algusest lõpuni jalga gaasipedaali peal nagu nädal tagasi Glasgow's. Pealegi tahavad nii mõnedki mehed, kellele peatreener täna võimaluse annab, et liigahooaja eel vägagi tõestada.(Foto: PA Pictures/Scanpix)

