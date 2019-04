BLOGI | Ajaxi imeline seeria jätkub: Tottenhami vastu saadi võõrsil kirja 1:0 võit

Tottenham on samal ajal pidanud poolfinaali jõudmiseks tulema välja raskest seisust: mäletatavasti kaotati alagrupis esimesed kaks kohtumist Milano Interile ja Barcelonale ning tehti seejärel võõrsil PSV Eindhoveniga viik. Kodumängus PSV-ga suudeti alles Harry Kane'i hilistest väravatest kuidagi võit kätte saada, edasipääsu tõi neile aga Lucas Moura hiline viigivärav viimases kohtumises Barcelonaga, kes oli ise selleks ajaks juba edasipääsu taganud.

Kui Ajax saab täna kasutada sisuliselt kõiki oma mängijaid, siis Tottenhamil on probleemid rünnakul: Harry Kane on vigastatud, Heung-min Son on aga täna kollaste kaartide tõttu mängukeelu all.

Nüüd on need kaks meeskonda aga omavahel vastamisi ning esimene kohtumine Tottenhami uuel ja uhkel staadionil toimub juba täna õhtul Eesti aja järgi kell 22.00.

Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogis.

Meistrite liiga: Tottenham Hotspur - Amsterdami Ajax https://twitter.com/BBCMOTD/status/1123333752279715842 Kohtumine on lõppenud! Ajax võtab avamängust kaasa väärtusliku võõrsilvärava ning 1:0 võidu! Kolm lisaminutit. 88 minutit mängitud ning väravaid enam kuskilt eriti nagu ei paista. Vaikus enne tormi? Spurs on täna juba päris palju selliseid 30 meetri kauguseid karistuslööke teeninud. Alderweireld saab ühe avapoolaja situatsiooniga sisuliselt identses olukorras taas peaga proovida ning taas maandub pall värava katusel. Déjà vu. POST! Ajax teeb ilusa rünnaku ning Tadići sööt leiab Neresi, kelle madal löök raksatab postist tagasi platsile! Lloris oli selles olukorras sisuliselt pealtvaataja. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1123326179426099200 Spursilt kena rünnak ning Rose lööb Erikseni söödu järel ka peale, kuid Veltman blokeerib selle korneriks. Häid võimalusi pole päris tükk aega olnud, aga mäng on endiselt mõnusalt tempokas ja parajalt kuum. https://twitter.com/BBCMOTD/status/1123322723978174465 Mäng on läinud päris võitluslikuks. Tottenham on paremini mängus sees kui kohtumise alguses. Teine poolaeg on alanud väga tempokalt - Ajaxi vasturünnakul käib pall Ziyechi tsenderdusest ohtlikult Spursi värava eest läbi, kuid keegi seda rünnata ei suuda. Alli saab teravalt lüüa, ent otse Onanale sülle. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/video-andestamatu-eksimus-tottenhami-arstidelt-peaporutusega-valjakule-tagasi-lubatud-mangija-lahkus-platsilt-tuikudes-ja-ookides?id=86074231 Tottenham alustab poolaega kohe väga terava rünnakuga, ent korralikku lööki lõpuks ei tehta. Teine poolaeg algas! Poolajavile! Ajax sai varakult värava kätte, ent poolaja teist poolt ilmestab Spursi arstide täiesti andestamatu otsus peapõrutuse saanud Vertonghen platsile tagasi lubada. Suurepärane võimalus Tottenhamile! Karistuslöögi järel saab Alderweireld peaga löögile ning pall kukub värava "katusele"! Viis lisaminutit avapoolajale. Kõik ilmselt Vertongheni olukorrast. Neres kukub kastis võitluses Sanchezega, ent kohtunik määrab hilinemisega enne hoopis suluseisu. Moussa Sissoko tuuakse tema asemel platsile. Vertonghen ei saa siiski kohe üldse jätkata! Tuikuv mees abistatakse väljakult ära ning nägi välja, nagu ta oleks lausa öökinud. Kuidas arstid sellise mehe tagasi platsile lasid? Belglane ongi tagasi platsil! Mäng läheb lõpuks edasi. Vertongheni seis on veel küsimärk, aga särk ja püksid tuleb tal ära vahetada. Vertonghenil on ninaga päris pahasti, verd lahmab haavast päris korralikult. Kas vahetust on vaja või mitte? Vertonghen lööb oma nina järgnenud karistuslööki jahtides vastu tiimikaaslase Alderweireldi pead ära ning veri on korralikult lahti. Esimene kollane kaart läheb Ajaxi äärekaitsjale Tagliaficole, kes võtab poolkiirel rünnakul Erikseni maha. Donny van de Beekist sai sealjuures Meistrite liiga poolfinaalide ajaloo nooruselt kolmas väravalööja!https://twitter.com/OptaJoe/status/1123306982662922241 Llorente saab Spursi karistuslööki peaga rünnata, ent suunab palli napilt mööda. Ajax harutab nüüd paari sööduga Spursi kaitseliini lahti ning van de Beek saab taas lähedalt löögile, aga seekord asetab Lloris end hästi ette! Danny Rose on juba mitu korda vastastega vaat et jõhkralt käitunud. Seekord kukutakse koos Veltmaniga maha ning tekib isegi kerge rüselus. Ajax surub. Standardolukord standardolukorra järel. Ajax ähvardab taas ohtlikult, ent Spursi kaitsjad suudavad viimasel hetkel klaarida. Ziyechilt hea sööt karistusalasse, van de Beek realiseerib sealjuures kenasti, aga oli sealjuures väga suluseisujoone peal.Värav loeb! Ajaxil on võõrsilvärav käes! Kui VAR seda nüüd ära ei võta, on see juba 15 minutiga käes! AJAX JUHIB! 15. Donny van de BEEK! Tottenhamil on kaitses natuke täbar olukord, ent Neres jääb lõpuks suluseisu. https://twitter.com/BBCMOTD/status/1123304280465793026 Ajaxi hea surve ajab Sancheze eksima ning hollandlased saavad nurgalöögi. Tottenham tegi esimese vähegi lubava rünnaku, kuid Ajaxi kaitsjad klaarivad kenasti. Mäng on alanud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1123293548688887808 Avavileni pole enam palju jäänud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1123298816957059072 Tänased algkoosseisud!https://twitter.com/SquawkaNews/status/1123284125115457536

